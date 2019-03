Politiet med støtte til sykehusansatte i Flekkefjord

I en rekke artikler har NRK omtalt alvorlige feil som har blitt begått ved sykehuset i Flekkefjord de siste årene.

I løpet av de siste tre årene har fire pasienter mistet livet etter feilbehandling. Det et innrapportert 28 tilsynssaker, og i 15 av disse sakene har Helsetilsynet konkludert med lovbrudd.

Lokalmiljøet slår ring om de ansatte, som overøses med sympatierklæringer fra mange hold.

Ifølge Helsetilsynet har sykehuset drevet uforsvarlig. De har gitt Sørlandet sykehus frem til 1. juli på å rydde opp.

– Vit at ingen skal få ødelegge det fantastiske ryktet dere har som et av de beste sykehusene i landet. Ansatte ved Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor

Dette håndskrevne brevet fulgte med blomsteroppsatsen fra lensmannskontoret i Kvinesdal og Flekkefjord.

– Stolte av dere

Oppslagene førte denne uken til en spontan reaksjon hos sykehusforkjemperne. Med blomster og et håndskrevet kort, dro politibetjent Ingve Flikka og innsatsleder Jørgen Andersen til Sørlandet sykehus Flekkefjord.

«Vit at vi er utrolig stolte av dere alle sammen», står det på kortet fra samtlige ansatte ved Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor.

Flikka er tillitsvalgt ved lensmannskontoret og sier til NRK at de ansatte nå trenger støtte.

– Vi ga dem en oppmerksomhet i en tid der de får hard medfart.

Hva synes du om det som har kommet frem i det siste?

– For et sykehus er ikke det greit, selvfølgelig. Det må tas grep, men samtidig er det et fantastisk sykehus som vi er veldig glad i, sier Flikka.

Det er ikke bare politiet som har overøst lokalsykehuset med klemmer, blomster, sjokolade, gavekort og gode ord. Også firmaer, barnehager, skoler, en crossfit-gjeng, russen og Flekkefjord kommune har vært innom.

Elisabeth Urstad, avdelingsleder for kirurgiske fag, er overveldet over all den positive støtten.

– Det har vært en kjempefin oppmerksomhet for de ansatte i en vanskelig tid. Alle de negative sakene om sykehuset er en belastning. De har tatt det tungt og personlig, sier Urstad.

Blomsteraksjonen kom overraskende på sykepleier Jeanette Mühlan.

– Jeg er rørt og takknemlig. Lokalbefolkningen uttrykker ikke bare støtte, men også at de fortsatt har tillit til sykehuset, sier hun.

Forkjemper for lokalsykehuset, Roy Løseth, startet blomsteraksjonen mandag.

– Det er spesielt gøy med alle barnehagebarna og russen som har gått opp dit. I dag har også ordførerne i Kvinesdal og Flekkefjord vært der, sier Løseth.

Roy Løseth er en forkjemper for lokalsykehuset og startet blomsteraksjonen tidligere denne uka. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Kamp om sykehuset

Det har i årevis vært en hard kamp for å bevare sykehuset og opprettholde det faglige tilbudet. Truslene om nedleggelser har mobilisert lokalsamfunnet.

I 2015 klarte aksjonsgruppen for å bevare sykehuset å mobilisere 5.000 patrioter i et fakkeltog. Det har også vært en hard kamp om å opprettholde akuttkirurgien ved sykehuset. Da Bent Høie nærmest fredet sykehuset i 2017, trakk mange et lettelsens sukk.

Men i 2018 begynte tilsynssakene mot sykehuset å rulle inn.

– Vi tar ikke stilling til hva som har gått galt. Det er bare en oppmerksomhet til de ansatte om at de må stå på. Dette kommer til å gå bra, sier politibetjent Flikka.