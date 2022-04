Overgrepsbilde ble delt: – Jeg følte meg verdiløs

– Jeg mistet makta mi og følte meg verdiløs. De så på meg kun som et objekt, sier «Emma».

Sommeren 2020 skulle hun på fest med vennegjengen. De skulle drikke alkohol i solen og kose seg.

Men plutselig svartnet det for henne. I ettertid har «Emma» mistenkt at hun ble dopet ned, fordi hun sjelden drikker store mengder alkohol.

Dagen etter ble hun vist et bilde hun ikke var klar over var tatt. Det viste et overgrep hun ikke ante hun var utsatt for.

Den unge mannen på bildet var en hun hadde tillit til. Det samme gjaldt han som hadde tatt bildet.

«Emma» forteller at hun forsto at hendelsen var noe hun ikke ville være med på når hun så bildet. Foto: Per-Kåre Sanbakk / NRK

Lei av å tie

At hun hadde blitt utsatt for overgrep var en ting. Men at det i tillegg ble dokumentert ble en tung tilleggsbelastning for «Emma».

– Det skapte en ny type sårbarhet i meg å vite at folk har sett bildet. Og kanskje enda verre, at jeg ikke visste hvem som hadde sett det.

«Emma» valgte å ikke anmelde hendelsen. Hun sier det skyldes den psykiske belastningen.

– Jeg orket rett og slett ikke å forholde meg til det. Da jeg så bildet følte jeg meg helt tom.

«Emma» sier at om dette hadde skjedd med hennes venninner, hadde hun dratt de med på politistasjonen med en gang.

– Jeg vil si til andre jenter at det ikke er deres feil. Det er viktig å være åpen og det er ikke farlig å si ifra om det. Jeg er så lei av å tie.

– En følelse av å miste kontroll

Doktorstipendiat Stine Nygård ved Universitetet i Oslo, forsker nå på hvordan det oppleves og få nakenbilder delt.

– Det som kjennetegner opplevelsen for begge kjønn, er en følelse av å miste kontroll.

Hun sier dette blant annet handler om å miste følelsen av eierskap til egen kropp og seksualliv, og muligheten til å påvirke hvordan man blir oppfattet av andre.

I studien har hun intervjuet 15 jenter og 5 gutter.

Det er også forskjeller på hvordan gutter og jenter opplever deling av slike bilder.

Hun mener dette henger sammen med at kvinnekroppen er mer seksualisert.

– Jentene har i større grad enn guttene opplevd bildene som seksuelle og bekymrer seg for å bli oppfattet som «løs» eller «skitten». Det virker som det er uavhengig av hvor eksponert de var på bildet eller hvilken situasjon det var tatt i.

Nygård sier at det skal mer til for at guttene oppfatter bildene av dem selv som seksualiserte eller sensitive.

Dette ser ut til å beskytte dem fra bekymringer for hvordan de blir oppfattet av andre.

Nygård mener at forskjeller mellom gutter og jenters opplevelse av nakenbildespredning henger sammen med at kvinnekroppen er mer seksualisert. Foto: Katinka Goffin / Katinka Goffin

Reaksjoner spiller en avgjørende rolle

Nygård sier at selve spredningen av bilder og videoer kan oppleves ubehagelig og skremmende for de fleste.

Men reaksjoner fra andre spiller en avgjørende rolle for hvor langvarig og alvorlig opplevelsen blir.

– Vonde følelser som skam, sosial isolasjon, angst og depresjon, samt selvmordstanker ser ut til å henge sammen med de utsattes oppfattelse av hvordan tilskuerne reagerer på hendelsen.

Ungdom forstår ofte ikke alvoret

Benedicte Severinsen, leder for overgrepsmottaket ved sykehuset i Agder, forteller at hun har inntrykk av mye grenseløs atferd blant guttegjenger på fest.

Hun sier det virker som at filmingen ofte skjer når det er flere til stede.

– Det virker som noe er gjort med tydelig overlegg. Andre ganger er det en lek som tar av.

Severinsen frykter at hverken foreldre eller ungdommene selv vet nok om denne problematikken.

– Jeg tror flere tenker at dette ikke vil skje med dem. Men så skjer det med mange.

Severinsen sier at noen hendelser skjer hvor ungdommen står rundt og filmer og ler uten at det virker som de forstår hvor alvorlig og skadelig dette er. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Unge vet ofte ikke at det de gjør er ulovlig

Renate Ytterdal er politiførstebetjent ved seksjon for internettrelaterte overgrep.

Hun sier at dommer og undersøkelser viser at mange ikke vet at det er ulovlig å ta, ha og dele seksualisert innhold av personer under 18 år.

– Det er ikke ønskelig at barn og ungdom gjør seg skyldig i kriminalitet uten at de engang er klar over at det de gjør er straffbart.

Tall fra Internett Watch Foundation viser også at det har vært en økning i seksualisert innhold av barn mellom 11 og 15 år.

På bakgrunn av dette ble «Delbart?» dannet i 2019.

– Ungdom selv etterlyste også mer kunnskap om lovverket, sier Ytterdal.