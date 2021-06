Barneombudet om overgrepstrend: – Vi må slutte å la oss sjokkere

– Mange foreldre kan være litt godtroende. Det foregår mye i sosiale medier som de ikke vet om, sier Christine Hansen (17).

Hun er elevrådsleder ved Kvadraturen videregående skole i Kristiansand.

Sist helg ble det kjent at barn helt ned i 13 års alderen kjøper og selger seksuelle tjenester via sosiale medier som Snapchat.

De selger blant annet bilder og seksuelle tjenester blir byttet mot varer og penger.

Elevrådslederen er glad for at temaet har fått mye oppmerksomhet i media de siste to ukene.

Hun synes det er forferdelig å tenke på at barn som er opptil fire år yngre enn henne selv selger nakenbilder.

– Det er sykt og uvirkelig.

Christine Hansen vet selv hvor viktig det er å ha mange følgere i sosiale medier. Det kan fort føre til at barn og unge mottar uønskede meldinger og nakenbilder. Foto: Mathias Hamre / NRK

Trenger god seksualundervisning

Barneombud Inga Bejer Engh mener folk ikke lenger kan sette kaffen i vrangstrupen over det som foregår på barn og unges mobiltelefoner.

– Nå må vi slutte å la oss sjokkere, nå må det handles. Vi må få mer kunnskap om hvorfor barn gjør dette og hva som vil være effektive tiltak for å hindre det.

Over sommeren skal regjeringen legge fram en strategi for en tryggere, digital hverdag for barn og unge.

Hun forventer at regjeringen setter av midler til å etablere et forskningssenter. Dette skal se på ulike forhold rundt barn og unge og ulike sider ved bruk av digitale medier.

– Da vil vite mer om hvordan vi skal treffe med tiltakene. Vi må slutte å synse rundt mulige årsaker til denne samfunnsutviklingen. Her har myndighetene et ansvar.

Overgrepsmottaket ved sykehuset i Kristiansand har opplevd at gutter debuterer seksuelt ved å begå grove seksuelle overgrep.

– Vi ser en utvikling nå med seksualitet og vold som er veldig bekymringsfull.

Hva annet bør gjøres?

– Vi trenger seksualundervisning på skolen tidlig med god kvalitet og gode verktøy. Slik kan lærerne være i stand til å ha gode diskusjoner med barn og ungdom, mener Engh.

Barneombud Inga Bejer Engh mener det trengs mer kunnskap for å forstå hva som kan forebygge trenden med unge overgripere. Foto: Sveinung Arnestad / Barneombudet

Selger sex via Instagram

Elevrådsleder Christine Hansen har selskap av Casper Nygård (17) og Rachhavody Khom (15) på benken.

Nygård forteller at han nylig ble vist en Instagram-profil hvor en jente som var yngre enn han selv solgte sex.

– Å se den profilen var skummelt og ekkelt siden det kunne vært en av mine venner.

Han er glad for at foreldrene hans «hooket tak i han» og fortalte om den siste utviklingen på sosiale medier.

Prisliste som Politiets nettpatrulje Sørvest delte på Facebook i mars. Slike lister sitter også politiet i Agder på. De er nå en del av etterforskningen og kan derfor ikke deles. Foto: Politiet

Alle tre tror det er viktig at foreldre snakker med barna sine selv om de ikke tenker dette angår dem.

– Jeg tror ikke foreldre er så bevisste på dette fordi sosiale medier ikke var vanlig når de selv var unge. Barna er også flinke til å holde det hemmelig, sier Khom.

Hun tror det er viktig at foreldre tør å være åpne med barna og ungdommene sine.

På den måten blir barna mindre redde for å si fra dersom noe skjer og på den måten får hjelp.

– Du må si fra. Det er ikke telt å si fra. Mange tror det er pinlig, men det er det ikke.