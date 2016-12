Dan Borge var på vei til toget tidlig onsdag morgen, og på vei gjennom byens hovedgate fikk han seg en ubehagelig overraskelse. Blant julegater og butikker midt i Markens hang det karakteristiske flagget med hakekorset i øyehøyde.

– Det var sjokkerende å se, forteller Borge til TV2.

Politiet sendte ut en patrulje som tok ned flagget.

– Vi fikk en melding rett før klokken 5 i dag om at det var hengt opp et flagg med nazisymbol i Markens gate, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NRK.

Det er nå opprettet en undersøkelsessak i forbindelse med funnet.

Dan Borge var på vei til toget da han oppdaget naziflagget midt i Markens gate. Foto: Dan Borge

Ikke gjort flere funn

Markens gate en travel handlegate, spesielt nå i førjulstiden. Kvartalet der flagget hang er under ombygging.

Flere patruljer har kjørt rundt i Kristiansand, men har ikke funnet flere nazisymboler i byen enn naziflagget som hang på et gjerde ved byggeplassen like ved torget i Kristiansand sentrum.

– Vi vet ikke hvem som står bak, sier operasjonslederen.

Varslet PST

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er varslet om hendelsen.

– Det er PST som har ansvaret for å kartlegge og å holde oversikten over høyreekstreme miljøer. Derfor er det naturlig å koble inn dem i en sak som denne, sier Hyberg.

Han sier politiet også tidligere har opplevd at det er hengt opp ekstreme symboler og plakater i byen, noe han ikke har sansen for.

– Nazismen representerer et menneskesyn som ikke er forenlig med høytiden vi nå går inn i. Dette er virkelig ikke greit, og det er også grunnen til at vi tar slike saker på alvor, sier han.

Bekymringsfullt

– Vi ser signaler, også her i Agder, på at det er et økende antall sympatisører som har høyreekstreme holdninger, særlig til flyktninger og asylsøkere i Norge. Dette er bekymringsfullt, sier Knut Aurebekk i PST til NRK.

Flere ganger tidligere i år høyreekstreme grupper blant annet hengt opp bannere og delt ut flyers for å ytre sine meninger.