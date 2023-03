– Jeg spiste alt jeg kunne finne hjemme. Ofte lagde jeg flere porsjoner med middagsmat som jeg tenkte jeg skulle fryse ned, men så spiste jeg opp alt om natten, sier Hulda Torisdottir (57) i Arendal.

Hun er bulimiker, overspiser og nattspiser.

Flere behandlingssteder og hjelpeinstanser for spiseforstyrrelser opplever en økning i antall henvendelser fra personer som overspiser. Det bekrefter blant annet Evjeklinikken og Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS).

GJEMMESTED: Hulda Torisdottir gjemte godteri og mat mange steder i huset, skjult for mannen. Når kvelden og natta kom lette hun det frem. Foto: Leif Dalen / NRK

Godteri for 3–4000 kroner i uken

Mange overspisere spiser om natten for å skjule hva og hvor mye de spiser, ifølge eksperter NRK har snakket med ved Evjeklinikken, ROS og forsker i fedme ved Universitet i Bergen.

Hulda var singel til hun var over 30 år og spiste som hun ville.

– Jeg spiste ingenting på dagen, men da kvelden kom begynte jeg å spise og kaste opp om hverandre. Det var en vond følelse og etter en lang runde med mat og oppkast lå jeg bare på sofaen og var skamfull, sier hun ærlig.

Det var godteri, snacks og middagsmat som var favorittene.

– Jeg har ikke regnet på hvor mye penger jeg har brukt på mat, men det er mye. Kanskje 3–4000 kroner i uken, sier hun.

Så legger hun til alle kronene hun har brukt på ulike slankekurs og dietter, i et forsøkt på å ta kontroll over lidelsene.

– Jeg holdt meg slank fordi jeg kastet opp maten igjen. Slik levde jeg i 10–15 år uten at noen oppdaget det, sier Hulda.

Hun vil ikke snakke om hva som gjorde at hun fikk problemer med mat.

Men hun sier at hun har gått jevnlig til psykolog og at problemene startet allerede i barndommen.

– Maten døyvet følelsene allerede da, sier hun.

Du har kanskje sett emneknaggen nighteatingsyndrom på TikTok eller andre sosiale medier? En rekke videoer av personer som er åpne om at de overspiser når andre ligger under dyna. Det er også mange videoer som gir råd om hvordan man kan komme seg ut av det. Mannen i denne videoen er lege og deler sine råd og tips.

Flere sier at de overspiser

«Nattspisere» inntar mesteparten av dagens kaloriinntak sent på kvelden.

Mange står opp flere ganger om natten for å spise.

– Rundt 3 prosent av den norske befolkningen lider av overspisingslidelse. Det gjør overspising til den vanligste spiseforstyrrelsen, mer vanlig enn anoreksi og bulimi, sier forsker Cathrine Horn Sommersten.

Hun har en doktorgrad i kostholdsbehandling av fedme fra Universitetet i Bergen og jobber som ernæringsrådgiver i Bergen kommune.

– Nattspising sees ofte i sammenheng med overspising og søvnforstyrrelser, sier Horn Sommersten.

Hun står bak en studie om fedme som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Nutrition.

192 overvektige bergensere var med i studien.

Den viste at nattspisere hadde det høyeste energiinntaket med matvarer som søtsaker, alkohol og hurtigmat.

FORSKER: Cathrine Horn Sommersten har skrevet en doktorgrad i kostholdsbehandling av fedme. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Lange ventelister

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) har nesten 100 personer på ventelister ved kontorene som er spredd utover landet.

Størsteparten av disse sliter med overspising. Det er oftest godt voksne kvinner, og noen menn som tar kontakt.

– Det finnes nesten ikke behandlingstilbud for denne gruppen, sier Line Orvedal, drifts- og faglig leder i ROS.

De som ber om hjelp har ofte hatt ulike spiseforstyrrelser gjennom livet, ifølge Orvedal.

NRK forklarer Dette er nattspising Bla videre Mesteparten av kaloriinntaket skjer på kveld og natt i skjul.

Ofte gjemmer personen unna godteri og mat.

Mange spyr maten opp igjen. En spiseforstyrrelse der vanskelige tanker og følelser døyves med mat – enten at man spiser lite eller overspiser.

Felles er at det er lettere å forholde seg til den fysiske smerten ved være sulten eller mett, enn den indre uroen og smerten man kjenner på. Frisklivssentraler i kommunene og fastlege kan hjelpe de som har problemer med mat, og kan henvise til Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS).

Det finnes flere klinikker i Norge, som behandler spiseforstyrrelser. Forrige kort Neste kort

Skam og selvmordstanker

Overspisingen ble mer utfordrende da Hulda møtte mannen sin og de flyttet sammen.

– For å skjule meg spiste jeg hurtigmat i bilen på vei hjem fra jobb, og jeg gjemte godteri under sofaen, i veska og strikketøyet. Når mannen min gikk og la seg, begynte jeg å spise fra skjulestedene mine, sier hun.

Etter maten var spist opp, kom skammen og de stygge tankene.

«Du er dårlig»

«Ingen har lyst på deg»

Dette pleide hun å si til seg selv.

– Jeg tenkte at dersom jeg ikke kan kontrollere dette så kan jeg bare hoppe i sjøen, forteller Hulda.

Fant hjelp og støtte

Etter mange år med problemer bestemte hun seg for å gjøre noe.

Hun søkte etter hjelp og kom i kontakt med «Anonyme overspisere» i hjemlandet Island.

Der fikk hun en hjelper og måtte veie maten sin og gå på faste møter.

– For meg var det godt med et strengt mønster, beskriver hun.

Mannen til Hulda oppdaget etter hvert hva hun slet med, og var støttende.

– Mannen min har sin egen godteriskuffe og har full kontroll over innholdet. Han veier godteriet slik han vet hvor mye han har, og om jeg har vært og tatt noe. Det høres strengt ut, men det er en trygghet for meg at han har kontrollen, sier Hulda.

GJEMMESTED: 57-åringen gjemte godteri mange steder. Blant annet i strikketøyskurven bak sofaen. Foto: Leif Dalen / NRK

Hjelpen finnes flere steder

Anonyme overspisere finnes også i Norge med grupper over hele landet.

57-åringen tok selv initiativ til å starte opp en gruppe i Arendal. Nå leder hun møtene i denne gruppen.

– Den første gangen jeg holdt møte kom det ingen. Nå er vi fire personer, men jeg vet at mange strever med maten. De skammer seg for mye til å komme hit, sier hun.

Sist gang Hulda overspiste var i oktober i fjor.

– Jeg tar en dag av gangen, sier hun.

Behandling og håp

I Evje ligger et av landets behandlingssteder for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt og nattspising.

– Vi har også lange ventelister til vårt behandlingstilbud for overspising, sier spesialsykepleier i psykisk helse ved Evjeklinikken, Siv Helleren.

– Kan overspising og nattspising behandles?

– Ja, vi snakker oss bort fra skammen og får pasientene til å skjønne at overspising er en sykdom. Det blir en lettelse for mange og de kjenner på nytt håp om å bli friske, sier hun.

Hun sier at maten kan gi en opplevelse av trygghet.

– Overspising har ikke vært en egen diagnose innen spiseforstyrrelse, men det kommer snart inn i myndighetenes diagnosemanual, sier hun.

Modum Bad i Vikersund tilbyr ikke behandling for pasienter med overspisingslidelse.

– Det er et tilbud som helsevesenet ikke betaler for, men vi skulle gjerne gjort det for behovet er der, sier Karianne Vrabel, psykologspesialist og forskningsleder.

Begge behandlingssteder er enige om at diagnosemanualen kan bety at helsevesenet må legge til rette for flere behandlingssteder for denne gruppen.

– Samfunnet stigmatiserer overvektige og hjelpeapparatet er ikke godt nok rustet for de som strever med overspising og nattspisingsproblematikk, sier Helleren ved Evjeklinikken.