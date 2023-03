– Jeg går tilbake i styret hvis det er et ønske fra medlemmene. Jeg aksepterer ikke den uryddige prosessen som foregår nå, og bruddet på medlemsdemokrati, sier Pedersen til NRK.

Hun er grunnlegger av Foreningen for barnepalliasjon (FFB) og senteret Andreas Hus, som har fått sterk kritikk fra Helsedirektoratet for hvordan de har brukt penger de har fått fra staten.

Blant annet har de brukt 50.000 kroner på å ha med en egen PR-rådgiver på en tur til Italia, og innredet foreningens private leilighet med møbler og interiør for én million kroner, har NRK tidligere avslørt.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte at Pedersen ønsker seg tilbake i styret.

Hun var inntil nylig både generalsekretær og styremedlem «på livstid». I november måtte hun gå av som styremedlem, og i januar mistet hun jobben som generalsekretær som følge av en PwC-rapport om foreningens bruk av statlige penger.

Pedersen og foreningen har brukt 16 millioner på PR og reklame, «trikset med regnskapene» og hatt flere ugyldige transaksjoner, ifølge rapporten.

Som følge av rapporten hadde ikke styret lenger tillit til Pedersen, og sa opp stillingen hennes som generalsekretær.

Foreningen må også tilbakebetale flere millioner til staten.

Nylig ble skiltene tatt ned fra Andreas Hus i Kristiansand. Det nye senteret for alvorlig syke og døende barn ble ikke åpnet som planlagt. Foto: Sigurd Schaathun / NRK

– Uheldig

Helsedirektoratet er nå i dialog med styret i foreningen om hva som skal skje med bygget der Andreas Hus skulle ha åpnet.

De forteller til NRK at de nå prøver å få til et samarbeid med Kristiansand kommune, som eier bygget. De ønsker å bruke lokalene til kommunale helsetjenester.

Direktoratet er kritiske til at Pedersen vurderer å gå inn i styret.

– Det er uheldig for den prosessen vi er i med foreningen nå om Natasha Pedersen kommer tilbake til styret, sier avdelingsdirektør Elise Husum.

Pedersen får mye av ansvaret for pengebruken som har vært i foreningen.

– Som rapporten fra PwC påpeker, er det gjort en rekke funn som anses kritikkverdige. Uttalelser fra både tidligere styreleder, økonomileder og revisor, og som gjengis i rapporten, tyder på at den tidligere generalsekretæren har et betydelig ansvar for disse.

Pedersen sier til NRK at hun forstår Helsedirektoratets kritikk.

– Selvfølgelig synes de det er uheldig. Det forstår jeg. Nå har jo ikke Helsedirektoratet verken mandat til å overstyre en frivillig organisasjon når det gjelder vedtekter eller foreningens formål. Jeg forholder meg til dette, medlemmene og deres ønsker.



– Og det er jo ikke sånn at jeg skal jobbe i foreningen, hvis jeg kommer inn i styret, men sørge for at respekten og ryddige prosesser foregår, sier Pedersen.

Natasha Pedersen har kjempet for Andreas Hus i 13 år, og underveis fått støtte av sentrale politikere som Sylvi Listhaug, Erna Solberg og Bent Høie. Foto: Skjermdump / FFB

Kritisk til det nye styret

Tidligere helseminister for Høyre, Ansgar Gabrielsen, kom inn som styreleder i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) i november.

Da måtte Pedersen gå ut av styret, ettersom Gabrielsen mente dobbeltrollen hennes var uryddig.

Pedersen mener på sin side at prosessene som har vært siden den gang, også har vært uryddige.

– Gabrielsen ga tydelige krav og beskjeder til valgkomite og meg om at jeg måtte ut av styret. Styret er ikke i dag beslutningsdyktig, og valgkomiteen er ikke fulltallig. Man bryter alle prinsipper, mandater og vedtekter. Og uansett hvor galt ting har vært, er det faktisk jeg som er stifter og grunnlegger.

Til det svarer Gabrielsen:

– Det er ikke vanlig at daglig leder også sitter i styret. Det stilte jeg som betingelse for å gå inn i styret.

Til Pedersens påstander om at styret ikke er beslutningsdyktig, sier Gabrielsen at styret er i tråd med gjeldende regelverk.

Styreleder Ansgar Gabrielsen i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) er tidligere helseminister for Høyre. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Styrelederen skal ut av styret

Kritikken mot styret er noe av grunnen til at Pedersen nå vurderer å komme tilbake, dersom medlemmene i foreningen ønsker det.

Hun påpeker at det er medlemmene som eier foreningen, og som har myndighet til å velge et nytt styre under generalforsamlingen.

– Man har turet gjennom og ignorert det faktum at foreningen har medlemmer som er eiere, mener Pedersen.

– Jeg er fullstendig klar over at det er de 175 medlemmene som er foreningen, svarer Gabrielsen.

Han ønsker ikke å kommentere at Pedersen vurderer et comeback.

– Hvis generalforsamlingen ønsker Natasha Pedersen inn i styret, er det ikke noe jeg vil motsette meg. Jeg skal uansett ut av styret på neste generalforsamling.