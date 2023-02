– Vi har i dag gjort vedtak og informert Foreningen for barnepalliasjon om at de må betale tilbake kr 4,2 millioner. Kravet er knyttet til tydelig feil bruk av midler, sier avdelingsdirektør Elise Husum i Helsedirektoratet til NRK.

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) står bak barnehospicet Andreas Hus i Kristiansand og har de siste tre årene fått utbetalt 90 millioner kroner av staten.

Det var direktoratet som i høst satte i gang en omfattende gransking av foreningens økonomi. For en måned siden kom konklusjonen.

I den over hundre sider lange rapporten ble det stilt spørsmål ved bruken av drøyt 20 millioner statlige kroner. Det ble også pekt på flere kritikkverdige funn.

Foreningen skal blant annet ha brukt drøyt 16 millioner kroner på PR, markedsføring, reklame og konsulenter.

Da rapporten kom varslet Helsedirektoratet foreningen om at de vil kreve tilbake deler av tilskuddet de har fått de siste tre årene.

Husum uttalte til NRK at hun antok de havnet på et «tosifret antall millioner».

Nå har de i stedet vedtatt at foreningen skal betale tilbake 4,2 millioner.

– Hvorfor har dere redusert beløpet?

– Vi avventer å kreve tilbake cirka 9 millioner som er estimerte ubrukte midler for 2022. Årsaken til at vi vurderer å la dem beholde ubrukte midler etter søknad til oss, er at nytt styre viser vilje til å rydde opp, sier Husum.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Elise Husum. Foto: Helsedirektoratet

Gabrielsen fornøyd

Styreleder i Foreningen for barnepalliasjon Ansgar Gabrielsen sier til NRK at han er fornøyd med Helsedirektoratets vedtak.

– Både ansatte og styret har gjort sitt ytterste for å få beholde mest mulig av disse midlene i Kristiansand, sier Gabrielsen.

Han har tro på at foreningen får beholde de resterende ubrukte midlene på 9 millioner kroner.

– Så lenge vi kan dokumentere at pengene skal brukes til formålet skal vi komme greit ut av dette alle sammen.

Foreningen skal nå gå i dialog med Kristiansand kommune for å finne ut hvordan lokalene kan brukes på målgruppa.

Innen 1. april må de levere en søknad til Helsedirektoratet om å beholde ubrukte midler.

Det er Kristiansand kommune som har tatt kostnadene for byggingen av Andreas hus. Det er brukt 75 millioner kroner på dette.

Daglig leder ved Andreas Hus Børre Nedrejord Rakstang og styreleder i FFB Ansgar Gabrielsen. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Avklaring før påske

Avdelingsdirektør Husum sier de er positive til engasjementet fra foreningens nye styre.

– Vi har en konstruktiv dialog med styreleder. Det vil være til alles beste om investeringene som allerede er gjort, i størst mulig grad kan brukes til beste for målgruppa, sier Husum.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap) sier kommunen innen påske vil avklare hva bygget kan brukes til.

– Jeg er positiv til at vi finner en løsning på dette. Mest sannsynlig blir det kommunalt, sier han.

Skisland har tidligere uttalt til NRK at avlastningsinstitusjonene Lillebølgen og Storebølgen som ligger rett over veien for Andreas Hus kan være aktuelle aktører til å ta i bruk bygget.

Ordfører i Kristiansand Jan Oddvar Skisland (Ap). Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Gjør ferdig utdanning

På et styremøte 9. januar vedtok styret i foreningen å si opp de 13 ansatte som jobber hos Andreas Hus. De vedtok også at leiligheten som foreningen eier i Kristiansand sentrum skal selges.

De ansatte skal fortsette sin utdanning innen barnepalliasjon fram til sommeren slik det har vært planlagt.

Denne utdannelsen er allerede betalt for.

Det er også klart at navnet på bygget, som i dag er Andreas Hus, skal byttes. Huset er oppkalt etter datteren til tidligere generalsekretær Natasha Pedersen.

– Vi vil etterkomme ønsket hennes om å ikke beholde navnet, uttalte Gabrielsen til NRK i etterkant av styremøtet.

Ansettelsesforholdet til generalsekretær og grunnlegger Natasha Pedersen ble avsluttet 20. januar.