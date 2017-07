Mulig samarbeid etter superstjernens hjemmefest

– Det er mye spennende i vente, sier guttene.

Nylig spilte guttene på Palmesus i Kristiansand, før de reiste videre til Barcelona. Nå i helgen spilte de på Stavernfestivalen.

Jordnære

– Det er veldig moro å drive med musikk. Det tar oss mange steder, sier yngstemann Nick Strand.

En tredjedel av musikkgruppen Seeb, Nick Strand. Foto: Leif Dalen / NRK

Seeb ble så å si verdenskjente over natten, selv om de hadde hatt suksess med låten Stiches av Shawn fra før av. Men med «I Took A Pill In Ibiza» fikk de i løpet av få dager topplasseringer på de fleste musikklister, blant annet en fjerde plass på Bilboard.

– Jeg aner ikke hvordan vi klarte det, jeg. Hadde vi visst det hadde vi nok vært kommet enda lenger enn nå, sier en spøkefull Simen Eriksrud.

Blir «starstruck»

Sist i en lang rekke med internasjonale samarbeid, er Ed Sheeran. Gruppen laget en egen versjon av «Castle on the Hill», og låten har gjort det glimrende på topplister verden over.

En munter Simen Eriksrud forteller om Guetta-møtet. Foto: Leif Dalen / NRK

Det er ikke alltid de møter artistene de jobber med, og Sheeran sendte kun materialet på mail. En som tok seg tid til å prate med guttene underveis i prosessen, det var Coldplays Chris Martin.

– Det kilte godt i magen da han ringte på FaceTime. Han ringte da vi holdt på å lage ferdig remisen av «Hymn For The Weekend». Han ville bare si at han var veldig fornøyd, og ville snakke litt med oss, sier Eriksrud, før makker Strand legger til:

– Vi møter veldig mange interessante mennesker, og folk vi har sett opp til. Så det er klart vi kan bli litt starstruck i ny og ne.

På fest med David Guetta

– Hva er det kuleste som har skjedd etter dere slo gjennom som artister?

Strand ble litt overveldet av spørsmålet og sliter med å finne en opplevelse å trekke frem, mens Eriksrud var helt klar på hva han satt høyest.

– For noen år siden, før Nick ble med i gruppa, så var jeg på hjemmefest hos David Guetta på Ibiza. Da hørte vi litt på låter, og snakket om livet og andre ting enn musikken vår.

Videre spurte vi om det ville dukke opp et samarbeid med den verdenskjente DJ-en i fremtiden, og da sier Eriksrud først «Jada!», før han ser seg rundt og litt mer beskjedent sier:

– Altså, vi utelukker ingenting.