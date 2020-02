– Vi reagerer på at ledelsen ved sykehuset har latt legen operere uten nødvendig spesialisering. Det skal ikke være sånn i helsevesenet, sier Stein-Erik Karlsen (55).

Han er en av minst 132 tidligere pasienter som har ringt sykehuset i Flekkefjord de siste to ukene og fått samme beskjed:

Han er operert av legen som granskes.

For snart ni år siden var Sandnes-mannen involvert i en alvorlig motorsykkelulykke. Høyre lårbein ble knust. Samme dag ble han operert ved sykehuset i Flekkefjord.

Stein-Erik Karlsen er i dag halt og har vansker med å løpe. Innimellom har han fortsatt vondt i beinet når han ligger og når han kjører bil. I to år etter operasjonen slet han med konstante smerter.

Da smertene forsvant slo han seg til ro med «tingenes tilstand» og har vent seg til haltingen.

Feiloperasjonene i Flekkefjord og Kristiansand Ekspandér faktaboks Sørlandet sykehus har hatt flere tilsynssaker mot seg de siste årene.

I Flekkefjord har sykehuset drevet på en uforsvarlig måte, konkluderte Helsetilsynet i 2019.

En av kirurgene ved sykehuset er involvert i syv av sakene der det er konkludert med lovbrudd. Samtidig er han involvert i syv pågående tilsynssaker.

To av de nye tilsynssakene er fra Kristiansand, der legen ble overført etter de mange tilsynssakene i Flekkefjord.

Legen opererte ved sykehuset i elleve år uten å være utdannet ortoped. Det visste ledelsen. Ansatte varslet om legen flere ganger, uten at noe ble gjort.

Helsetilsynet gransker fremdeles denne legen, og han risikerer å miste lisensen.

Flere andre leger i Flekkefjord har også utført operasjoner som har ført til pasientskader de siste årene.

Fikk mistanken bekreftet

Først da saker om feilbehandlinger ved Sørlandet sykehus dukket opp i media, begynte han og kona Målfrid Frahm Jensen å tenke at alt kanskje ikke var som det skulle.

Sist uke tok de derfor kontakt med sykehuset i Flekkefjord. De ville sjekke om det var legen som granskes av helsetilsynet for feilbehandlinger både i Flekkefjord og Kristiansand som opererte Stein-Erik.

Det var det.

I elleve år har ledelsen latt legen operere på sykehuset i Flekkefjord uten å være ortoped.

– Vi reagerer på dette sviket og føler oss holdt for narr. Du forventer jo kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, sier Frahm Jensen som selv har jobbet i helsevesenet.

220 tidligere pasienter har ringt sykehuset i Flekkefjord for å få svar på om de er operert av legen som nå granskes av helsetilsynet. 132 fikk vite at de ble det og følges nå opp. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto

Klinikkdirektør: – Håper vi fanger opp alle

Etter at Sørlandet sykehus opprettet kontakttelefoner hvor tidligere pasienter kunne ringe for å sjekke om de er operert av den aktuelle legen, har over 300 tatt kontakt med sykehusene i Flekkefjord og Kristiansand.

Bare i Flekkefjord har 220 tidligere pasienter ringt fram til tirsdag denne uka.

– 132 av disse er operert av den aktuelle legen. De skal få en ny vurdering av spesialist så fort som mulig, sier klinikkdirektør Øystein Evjen Olsen ved sykehuset i Flekkefjord.

Fire ansatte jobber nå heltid i Flekkefjord med å følge opp disse personene. Det jobbes både kvelder og helger.

– Disse sakene prioriteres høyt. Jeg håper vi fanger opp alle som har behov for en ny vurdering, sier Evjen Olsen.

200 kontaktes i Kristiansand

Klinikkdirektøren opplyser at kontakttelefonene fortsatt er åpne på ubestemt tid.

I Kristiansand kontakter sykehuset alle de 200 pasientene som har blitt operert av legen det siste året.

For ett år siden ble han overført til sykehuset i Kristiansand for å ta spesialiseringen i ortopedi som han manglet. Først da NRK fortalte at han også der hadde gjort feil, ble legen tatt av operasjoner.

Klinikkdirektør ved sykehuset i Flekkefjord, Øystein Evjen Olsen, lover at alle pasienter som er operert av den aktuelle legen og ønsker en ny vurdering, vil få det. Foto: Sanden Media

Føler seg «heldig»

Stein-Erik Karlsen og kona har sendt klage på behandlingen til fylkeslegen i Agder. Her skriver ekteparet blant annet: «Med det samme Karlsen setter føttene på gulvet etter operasjonen, sier han at han er halt. Legen satte inn et stag i lårbeinet som tydeligvis er for langt ... ».

Høyrebeinet er i ettertid målt av ortopedspesialist til å være nesten to centimeter høyere enn venstre, ifølge Karlsen.

Han mener likevel at han på mange måter er «heldig» fordi ettervirkningene etter operasjonen ikke er verre. Han er i jobb og har god livskvalitet. 55-åringen føler med pasienter som har måttet amputere etter feilbehandling og har fått andre mer alvorlige senskader.

De velger å klage til fylkeslegen for å få belyst saken.

– Erstatning er ikke viktig for oss da feil kan skje ved alle operasjoner. Det viktigste er å få endret praksis slik at vi kan være trygge på at helsehjelp utføres av kvalifiserte folk, sier Stein-Erik Karlsen.

Stein-Erik Karlsen sliter med seinskader etter en operasjon sommeren 2011. Han har nå bedt om innsyn i journalen sin. Tilliten til helsevesenet har fått seg en knekk. Foto: Privat

To nye tilsynssaker

Fylkeslegen har åpnet nok en tilsynssak mot sykehuset i Kristiansand og legen som granskes for en rekke feiloperasjoner.

Det er nå sju pågående tilsynssaker mot legen, og to av disse er fra hans siste år i Kristiansand. Fra før er han involvert i sju tilsynssaker med lovbrudd de siste fire årene.

– Dette er helt uvanlig og veldig spesielt. Vi har ingen andre sykehusleger som kan måle seg med dette, sier assisterende fylkeslege i Agder, Aud Garmann Askevold.

Assisterende fylkeslege i Agder, Aud Garmann Askevold, opplyser at det nå er sju pågående tilsynssaker mot legen. Foto: Tom-Richard Hanssen Olsen / NRK

Risikerer å miste lisensen

Alle de tidligere avgjorte sakene er fra sykehuset i Flekkefjord. For ett år siden ble legen overført til Kristiansand for å ta utdanningen til ortoped. Nå kommer det flere saker derfra:

– Dette er saker som har kommet inn til oss. Vi har på ingen måte forsøkt å lete etter saker. For at det skal opprettes tilsynssak, må det være mistanke om at det har foregått lovbrudd.

NRK har fortalt om Margret Annie Gudbergsdottir, som ble operert av legen i Kristiansand i sommer. Hun kan ikke bevege fingrene, og armen er helt stiv og smertefull.

Helsetilsynet har også opprettet tilsynssak etter denne operasjonen. Legen risikerer å miste lisensen.