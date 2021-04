Måtte ta senabort i uke 22: – Vondt å lese at jeg er en barnemorder

– Det er så vondt å lese kommentarer om at jeg er en barnemorder når jeg har mistet et sårt etterlengtet barn, sier Lina Kristine Tennefoss Vatshelle fra Bjørnafjorden.

17. april 2019 valgte hun og ektemannen Olav Emil og avbryte svangerskapet med sønnen Oskar etter 21 uker og 5 dager.

Oskar hadde mellomgulvsbrokk og tilstanden hans var uforenelig med liv.

Vatshelle reagerte derfor sterkt på innlegget KrF-politiker Jorunn Gleditsch Lossius la ut i sosiale medier søndag.

Bildet viser KrF-politikeren gravid i uke 22 og spørsmålet «Hvor er respekten for det ufødte liv?»

Innlegget var en reaksjon på SVs vedtak om å sikre kvinners rett til selvbestemt abort helt til grensa for levedyktighet. Den er i dag satt til uke 22.

Lina Kristine og mannen Olav Emil med sønnen Oskar på sykehuset. De prøvde å gjøre den lille tiden med han så fin som mulig. Foto: Privat

Med fingernegler og alt.

Vatshelle postet derfor et innlegg med spørsmålet «Kvar er respekten for det fødte liv?» på sin egen Facebook side.

Også hun delte et magebilde av seg selv.

I innlegget skrev hun blant annet:

«Oskar vart født 21+5, kun 40 timar før grensa. Eg treng ikkje å søke på bilder på nettet for å sjå korleis eit foster ser ut i veke 22 som Jorunn Elisabet foreslår, for eg har selv født eit foster i veke 22, holdt han i armane mine, kjent på stoltheten over det nydelige barnet, tatt bilder av han og studert kor fin og «ferdig» han var. Men fingernegler og alt ...»

Dette er innlegget Vatshelle postet på Facebook. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Det gjør vondt

Lossius i KrF sier det gjør veldig vondt å høre Vatshelle beskrive sin sorg.

– Det er modig og fint av henne å dele sin historie, for dette er også en viktig del av abortdebatten, sier hun.

Hva tenker du om dem som ikke har noe annet valg enn å ta senabort fordi barnet ikke kan leve?

– Det må være ufattelig tøft, og det er en av grunnene til at vi har abortnemnd. Da kan kvinnen ta beslutningen i et rom hvor hun får god informasjon og hvor både menneskelige og medisinske aspekt blir ivaretatt.

Jorunn Gleditsch Lossius synes det er vondt å høre Vatshelle beskrive sin sorg. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kalt barnemordere

For Vatshelle har de siste dagenes debatt om senabort vært en stor belastning.

For under innlegget som KrF-politikeren la ut, er det lagt igjen flere kommentarer om at de som tar senabort er barnemordere.

– Det er vondt at så mange har meninger om noe som de ikke har forutsetninger til å forstå, sier 32-åringen.

Sønnen var et etterlengtet barn.

Paret hadde prøvd å bli foreldre i sju år da de endelig ble gravide med Oskar ved hjelp av IVF-behandling.

Helga før de fikk vite at han var alvorlig syk, hadde de sett på barnevogner.

I stedet for å gå til innkjøp av seng og vogn, måtte ekteparet møte i en abortnemnd for å avslutte svangerskapet.

– Jeg var i krise og helt nummen. Ingenting betydde noe for meg på det tidspunktet.

Hun beskriver møtet med nemnda som ok, isolert sett. Men hun mener de er overflødige.

– Jeg skulle ønske at tiden og ressursene heller ble brukt på å hjelpe og støtte i stedet for å informere dobbelt om en avgjørelse som er så klar.

Vatshelle minnes barnet som viste seg å være alvorlig syk da han lå i mammas mage. Foto: Malin Hannesdatter Sunde / NRK

Ber folk tenke seg om

Vatshelle er selv medlem i SV på hjemplassen Os utenfor Bergen.

Hun er positiv til SV sitt forslag og mener det er fint at tilbudet om rådgivning lovfestes.

– Hjelpeapparatet er for dårlig for foreldre som opplever å måtte avbryte et svangerskap.

Du synes ikke det å ha selvbestemt abort fram til uke 22 er radikalt?

– Nei, jeg tror ikke det vil føre til at gravide strømmer til sykehusene for å ta abort av friske fostre i uke 22. Det er snakk om å gi kvinner som går gjennom dette bedre oppfølging.

For Lossius er det ikke et spørsmål om hvor mange som vil ta abort.

– Det handler om hvorvidt det skal være greit å ta abort så sent uten å måtte oppgi noen grunn. Å frata barnet i magen alt rettsvern frem til uke 22 er helt feil vei å gå med tanke på at kunnskapen og teknologien vi har i dag lar oss redde premature helt ned til uke 23.

Foreldrene fikk med seg avtrykk av Oskars hånd og fotavtrykk hjem fra sykehuset. Foto: Privat

Har fått en lillesøster

Vatshelle ønsker å fortelle sin historie for å vise at bildet ikke er svart-hvitt.

– Jeg håper folk heretter tenker seg om før de skriver i et kommentarfelt at mødre som velger senabort er barnemordere.

For et halvt år siden fikk Oskar en lillesøster. 32-åringen er svært takknemlig for å endelig ha blitt praktiserende mamma.

– Hun er et hjerteplaster. Vi er glade for at det endelig gikk bra, men føler fortsatt at ting er skjørt og at livet kan snu, sier tobarnsmoren.