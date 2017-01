Mann (48) nekter for sovevoldtekt

En 48-åring ble i Kristiansand tingrett dømt til fire og et halvt års fengsel for voldtekten. Etter åtte måneder kommer ankesaken opp i Agder lagmannsrett i dag.

Forsvarer Monica Haugedal sier hun kommer til å legge ned påstand om full frifinnelse for sin klient. Mannen erklært ikke skyldig da ankesaken startet tirsdag.

– Han mener han er uskyldig, sier hun til NRK.

Ugjerningen skal ha skjedd i april 2015, og mannen ble dømt i Kristiansand tingrett i mai 2016.

Advokat Monica Haugedal forsvarer den 48 år gamle mannen. Foto: Rebecca Trondsen

De to var bekjente, og kvinnen ble invitert til en fest hos en kamerat av 48-åringen. Kvinnen har forklart at hun tok to øl og en drink, og at hun satt sammen med 48-åringen og kameraten i et boblebad.

Hun skal ha gått og lagt seg. Ifølge dommen fra tingretten skal domfelte ha vært innpåsliten. Kvinnen våknet av at den 26 år eldre mannen forgrep seg på henne.

Beit og slo

Tingretten fant det bevist utover enhver rimelig tvil at 48-åringen hadde voldtatt kvinnen både mens hun sov og var våken.

Ifølge dommen var det skjerpende at voldtekten pågikk over tid, og at kvinnen i tillegg til seksuelle krenkelser, også ble utsatt for vold. Dette i form av biting, slag og hardhendt behandling.

I dommen står det også at han holdt ei dyne over ansiktet hennes, og at hun trodde hun skulle dø.

Ifølge kvinnen var det mer vold enn sex. Dokumentasjon fra legen viser at hun hadde et 11 cm bredt blåmerke på ryggen, risp på magen og et drøyt 12 cm bredt blåmerke på innsiden av låret.

Vanskelig tid

Kvinnen har i ettertid hatt søvnvansker og psykiske problemer.

Hun sier gjennom sin bistandsadvokat Hege Salomon at det har vært en tøff belastning å vente på at ankesaken kommer opp.

– Vi vet ikke hvorfor det har tatt så lang tid, og hun har hatt det vanskelig. Hun sier det blir godt å bli ferdig, sier Salomon.

Husker litt småkloring

48-åringen er tidligere ustraffet, og erkjente seg ikke skyldig da saken var oppe i tingretten. Han mente kvinnen selv var med på samleiet, og sa i retten at han ikke kunne huske stort.

Han sa han husket litt småbiting og småkloring, men at det ikke var voldsrealtert.

Det er satt av fire dager til saken.