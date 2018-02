Kunstsilo: Tangen setter hardt mot hardt

– Hvis Øverlands forslag går gjennom på tirsdag, så er denne avtalen og dette prosjektet i grøfta, sier Tangen.

NRK møter sørlandets mest debatterte mann for tiden hjemme i London.

I morgen, tirsdag, skal fylkestingene i Aust- og Vest-Agder avgjøre om de vil støtte kunstsiloen med til sammen 30 millioner kroner. Også Cultivas 100 millioner avhenger av et ja her.

Randi Øverland (Ap) har i forkant fått fylkesutvalget med på å kreve at Tangen og hans stiftelse AKO Kunststiftelse, som eier kunstsamlingen, definerer hvor mye areal av siloen som skal brukes til Tangensamlingen, og betaler denne delen av bygget.

– Hvis det vedtaket blir stående, blir det ikke noe kunstsilo. Dette er overhodet ikke ment som en trussel, men det er viktig å være klar over hva konsekvensene av en sånn beslutning vil være.

Nicolai Tangen lar det ikke herske noen tvil: Han er ute av siloen dersom politikerne ikke godtar avtalen slik den ligger nå. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Gir like mye som fylkeskommunene

Tangen har gått med på å spytte inn ti millioner ekstra til bygget, som skal koste minst en halv milliard kroner fra det offentlige. I tillegg har han i flere år betalt inn millioner til SKMU, og halve lønna til direktøren der. Han sier det nå er uaktuelt å gå inn med mer til byggingen:

– Med de ti millionene så er vi oppe i 30 millioner til bygg. I tillegg gir vi støtte til drift. Det betyr at denne gaven nå er oppe i nesten 250 millioner kroner.

– Men hvorfor kan du ikke gi mer penger hvis dette er så viktig for deg?

– Min engelske stiftelse støtter masse prosjekter med vanskeligstilte barn i en rekke land, og jeg synes ikke man kan ta fra de prosjektene nødvendigvis.

– Så vil noen kanskje si at Nicolai Tangen har råd til begge deler?

– Ja, det er jo akkurat det vi gjør; vi gjør begge deler.

Umulig å oppgi areal

Fylkespolitikerne krever at Tangen og AKO definerer hvor mye av siloen samlingen vil oppta, og betaler dette til bygget. En umulig oppgave, mener Tangen:

– Det er SKMU som bestemmer hva som skal stilles ut, og hvor og når. Så man kan ikke lage et fast tall på hvor mye denne kunsten her vil ta av plass.

– Selv ikke på lagringen av disse to tusen verkene?

– Altså to tusen verk tar mindre plass enn du tror. Så det å tro at man trenger hele Starthallen for å lagre denne kunsten, er en misforståelse.

Slik kan siloen som er tegnet av Arne Korsmo bli seende ut dersom prosjektet kommer i land. Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural

Dette er overhodet ikke ment som en trussel, men det er viktig å være klar over hva konsekvensene av en sånn beslutning vil være. Nicolai Tangen

I forslaget til endret avtale, ligger det også at AKO kunststiftelse likevel ikke skal få ha to styremedlemmer i Sørlandets Kunstmuseum. Heller ikke dette vil Tangen godta, og sier årsaken er at de må nødt til å ha inn spesialkompetanse på jus og økonomi i SKMU.

En gave

Tangen har blitt kritisert for å ikke ha gitt en gave, siden det er AKO kunststiftelse som eier verkene, og SKMU har evig disposisjonsrett. Han mener dette er den vanligste og beste måten å strukturere dette på:

– Stenersen-samlingen som ikke kom opp før det var gått åtti år etter at den var gitt til Oslo kommune. Da ville jeg heller gitt dette til noen andre.

– Er du overraska over hvor stort dette har blitt?

– Ja, det er jeg egentlig veldig overraska over, for det var jo egentlig bare meningen å gi denne gaven, og har ikke hatt noen baktanker rundt det i det hele tatt.