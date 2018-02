Tidlig i brevet, som er signert styreleder i AKO kunststiftelse, Arvid Grundekjøn, blir det lovt 10 millioner ekstra fra Tangen til byggingen av den planlagte kunstsiloen.

Men hovedbudskapet er at avtalen mellom Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og AKO Kunststiftelse er bindende, og kan ikke endres, slik fylkesutvalget krever.

Tidligere ordfører i Kristiansand, Arvid Grundekjøn er styreleder i stiftelsen Tangen opprettet for kunstsamlingen sin. Han er en god venn av Tangen. Foto: Tor Saltrøe / NRK

Kunstsiloen skal etter planen settes istand for drøyt en halv milliard offentlige kroner, noe mange er kritiske til.

Stiftelsen som eier Tangensamlingen, truer med å ta de drøyt tusen verkene og trekke seg fra prosjektet:

«Skal prosjektet realiseres må avtalen mellom AKO Kunststiftelse og SKMU fortsatt være gjeldende. Uten en slik avklaring vil heller ikke AKO Kunststiftelse kunne gå videre med prosjektet.»

Det pekes på at Tangen allerede har gått inn med mange millioner, og at samarbeidsavtalen allerede er trådt i kraft.

– Det er ikke interessant engang

– Feil. Avtalen trår i kraft når bygget står ferdig. Vi er krystallklare på at den som foreligger nå må endres for at fylkeskommunen skal bidra, sier Aps Randi Øverland. Hun fikk fylkesutvalget i Vest-Agder med på å kreve flere endringer i avtalen.

Aps Randi Øverland mener et ekstra bidrag på 10 millioner kroner fra Nicolai Tangen er helt misforstått. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Blant annet mener Øverland avtalen sier at Tangen-samlingen til enhver tid skal ha et fastsatt areal, men dette er ikke definert. Her mener hun man kan få seg en overraskelse, og krever at Tangen sier hva som er tenkt, og er med og betaler for det han bruker av siloen.

– Han snakker om å lagre og stille ut rundt to tusen malerier. Hvor mye koster ikke dette han å lagre i dag?

– Men han har jo nå gitt 10 millioner ekstra til bygging?

– Da har han misforstått. I vårt vedtak står det at de må definere arealet de skal ha, og så betale ut fra det.

– Men hva med de ti millionene?

– Det er ikke nok. Det er ikke interessant engang.

Fylkestinget kan velte prosjektet

Cultiva har satt som betingelse for sine 100 millioner kroner at Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner går inn med 30 millioner kroner.

13. februar skal fylkestingene i Vest-Agder og Aust-Agder avgjøre om de går inn med pengene til kunstsiloen.

Grundekjøn skriver i sitt brev at en endring i avtalen, slik innstillingen fra Vest-Agder foreligger, er helt uaktuelt:

«Dersom avtalen ikke kan oppfylles, vil dette være et avtalebrudd og det vil ikke være mulig å realisere prosjektet...»

John G. Bernander har forhandlet på vegne av Nicolai Tangen i gruppa som har jobbet med saken i Kristiansand kommune. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Det er alltid en fare for at dette kan ryke, sier John G. Bernander er styremedlem i AKO Kunststiftelse.

Han har representert Nicolai Tangen i arbeidsgruppa som har jobbet med kunstsilo-prosjektet i Kristiansand kommune.

– Hva sier du om påstander om kjennskap og vennskap i denne saken?

– Jeg ser det er noen som prøver å lage konspirasjonsteorier om at folk i styrer kjenner hverandre. Det kan jeg ikke skjønne er noe problem, sier Bernander.