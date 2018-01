– Det naturlige utgangspunktet for en gave er at det er vederlagsfritt. I realiteten er det her gitt en tidsubegrenset disposisjonsrett på flere betingelser, fastslår advokat Thor Beke i det Oslobaserte advokatfirmaet Synch.

Han har sett nærmere på avtalen som ble inngått mellom Kristiansand kommune og AKO Kunststiftelse da fondsforvalter og kunstsamler Nicolai Tangen bestemte seg for å gi samlingen til hjembyen Kristiansand i 2015.

Tangens samling blir karakterisert som den viktigste samlingen av norsk modernistisk kunst i perioden 1930 til 1970 og vokser stadig.

Thor Beke presiserer at Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) verken kan selge, pantsette eller råde over verkene annet enn i samsvar med avtalen.

– Det er inngått en avtale med tunge forpliktelser for stiftelsen som forutsetning for avtalen. Blant annet at det skal bygges en kunstsilo hvor verkene skal oppbevares, sier Beke.

Koster 530 millioner

Beke mener Nicolai Tangen nærmest krever at bildene hans får et rådyrt utstillingslokale i den omdiskuterte Kunstsiloen med en kostnad på 530 millioner kroner.

– I kontrakten går det fram at SKMU, på en rekke betingelser, kan vise fram kunsten. En kan kalle det en visningsrett, som en kino som har rett til å vise en bestemt film, sier Thor Beke.

– Mener du at Kristiansand kommune har inngått en for dårlig avtale med Nicolai Tangen?

– Vi kan i alle fall fastslå at det er inngått en avtale med tunge forpliktelser for stiftelsen som forutsetning for avtalen, sier Beke.

Kunstsamler og fondsforvalter Nicolai Tangen bestemte seg for å gi 1100 kunstverk til hjembyen Kristiansand i 2015. Her foran siloen tegnet av Arne Korsmo. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Nicolai Tangen Ekspandér faktaboks Oppvokst i Kristiansand Gründer og hovedeier av fondsforvaltningsselskapet AKO Capital. Bosatt i London Forsvarets russiskkurs, 1986-1987. Wharton Business School, University of Pennsylvania, 1988-1991. Cazenove & Co, 1992-1997. Egerton Capital, 1997-2002. Mastergrad i kunsthistorie på Rolf Nesch ved Courtauld Institute of History of Art, 2003-2005.

– En sjenerøs gave

Ordfører Harald Furre sier til NRK at han opplever kunstverkene som en gave. Han presiserer at kunsten eies av AKO Kunststiftelse og at det ikke kan tas ut verdier.

– Vi tenker at dette er en stor og sjenerøs gave til byen og landsdelen som vil sette Sørlandet på det kunstneriske kartet, sier Furre.

Han poengterer at kommunen har inngått en avtale med kunstmuseet som sier at hele samlingen skal disponeres av dem og at de har frihet til å bestemme hvilke verk som skal stilles ut.

Ordfører Harald Furre ser på kunstverkene Kristiansand kommune har fått fra kunstsamler Nicolai Tangen som en sjenerøs gave. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Er trygg på kontrakten

– Giveren skal selv sitte i stiftelsen med seg og sin familie og sånn sett bestemme ganske mye. Legger ikke det mange føringer for hvordan denne gaven skal disponeres?

– Det som er riktig er at AKO Kunststiftelse skal ha to styrerepresentanter inn i SKMU og det er rettferdig. Det handler ikke om Tangen og familien hans, men at kunststiftelsen skal være der og bidra til at museet blir bra, sier Furre.

– Er du overbevist om at dere har lest kontrakten godt nok?

– Jeg er trygg på at vi har kontroll på kontrakten og at den gir et godt nok fundament for å bygge kunstsiloen, avslutter Furre.

SKMU-direktør Reidar Fuglestad er enig med Harald Furre.

– Vi er trygge på at avtalen er gjennomførbar og skaper et godt grunnlag for et fantastisk museum i kunstsiloen. Jeg ønsker også å presisere at det skal bli et helhetlig kunstopplevelsessenter. Det handler ikke bare om Tangen-samlingen, sier Fuglestad.