– Dette er et misbruk av fellesskapets penger. Dette går på bekostning av andre prosjekter, blant annet til barn og unge, sier Vidar Kleppe (Dem.).

Kunstsilo skal bli et landemerke på nivå med operaen i Oslo, Grieghallen i Bergen og naboen Kilden i Kristiansand. Det er noe av visjonen til ildsjelene bak.

Målet er å lage «et museum av nasjonal betydning – og et museum som er internasjonalt synlig».

Forretningsmann Einar Øgrey Brandsdal mener prosjektet er en skandale, og helt feil bruk av penger. Foto: Inger Marie norstrøm / NRK

På et ekstraordinært styremøte fredag, sa stiftelsen Cultiva (se faktaboks) ja til å bevilge 100 millioner kroner til Kunstsilo ved innseilingen til Kristiansand havn.

Det nye kunstmuseet vil koste rundt 600 millioner kroner og har skapt ondt blod mellom politikere, lokalbefolkningen og kjente næringslivsprofiler.

En av dem er Netthandelen-gründer Einar Øgrey Brandsdal som har beskrevet prosjektet som en «skandale».

– Det er politikernes ansvar å ivareta fellesskapets penger på en fornuftig måte. Å bruke så mye penger på en kunstsilo er et ufattelig misbruk av penger, har han sagt til Fædrelandsvennen tidligere.

Bakgrunnen for debatten er at milliardæren Nicolai Tangen har gitt Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) evig disposisjonsrett til en samling bestående av over 1.000 verk nordisk kunst fra 1900-tallet. Samlingen eies av en stiftelse som gradvis skal utvide samlingen til 2.000 verk, mens SKMU selv bestemmer hvilke verk som stilles ut.

Fondsforvalter Nicolai Tangen i London. Før jul 2016 viste han for første gang fram noen av kunstverkene han gir til hjembyen. Samlingen består av rundt 1000 verk verdt 150 millioner kroner. Foto: Johan E. Bull

Heftig debatt

I NRKs kommentarfelt har sørlendinger ikke vært nådige med kritikken av bygget:

«Ser ut som en kjempestygg radio.»

«For no jævla vas!»

«De er flinke til å sløse med penger ...»

Det er også flere som mener det er bra med satsing på kultur. Under dagens Cultiva-møte var det utelukkende begeistring blant styremedlemmene.

– Det har vært en aktivitet i sosiale medier, men hvis det er 500 som har deltatt i debatten, må vi huske at det er langt over 80.000 som ikke har gjort det, sier styreleder Ansgar Gabrielsen.

– Det blir ramaskrik uansett hva man gjør. Jeg regner med at det var debatt da de bygget Nidarosdomen og Munch-museet også, fortsetter han.

Cultiva har lagt inn noen forbehold i vedtaket. Blant annet må resten av finansieringen av museet på plass.

Dersom kunstsiloen skal selges, må kulturstiftelsen godkjenne et salg. Hvis ikke skal pengene tilbakebetales.

Cultiva-styret behandlet saken fredag under ledelse av Ansgar Gabrielsen. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Beskyldninger om inhabilitet og vennskap

Debatten har vært preget av beskyldninger om inhabilitet og påstander om vennskap mellom politikere og kulturtopper.

Dette har blant annet bidratt til at over 1000 mennesker har skrevet under et opprop om å sette en stopper for prosjektet.

Motstanderne mener blant annet at utbyggingen av museet vil gå direkte utover tilbudet til barn og unge.

– Det er sånn at denne kommunen de siste ti årene har investert over to milliarder på skolebygg. Vi har også de siste ti årene bruk halvannen milliard på idrettsanlegg. Denne byen har landets beste dekning på idrettsanlegg, svarer varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) på kritikken.

Uten dagens Cultiva-ja hadde prosjektet strandet.