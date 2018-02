Nicolai Tangen om kunstsilo-kritikken: – Det oppleves søkt og urimelig

– All verdens konspirasjonsteorier og mistenkeliggjøring av motiver oppleves både søkt og urimelig, sier Tangen til NRK.

Han følger med på debatten og kritikken som raser omkring den planlagte kunstsiloen til en halv milliard kroner i Sørlandsbyen.

– Dette er et stort kunstnerisk, økonomisk og byutviklingsløft. Selvsagt er det kontroversielt og til debatt.

– Naturligvis er dette en gave

Krititere mener de drøyt tusen verkene ikke er noen gave til byen, tvert imot. Kritikken går på at avtalen er dårlig for Kristiansand kommune, og at finansmannen har sikret seg med et eksepsjonelt utstillingslokale, uten å sitte med forpliktelsene.

– Naturligvis er dette en gave til Kristiansand og Sørlandet. Helt på linje med Sveaas sin gave til Bergen og Ringnes sin gave med Skulpturparken, mener Nicolai Tangen.

Verkene eies av stiftelsen AKO Kunststiftelse. Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) har fått disposisjonsrett, men kan hverken selge, pantsette eller råde over verkene annet enn i samsvar med avtalen.

Kunstsiloen har en prislapp på en halv milliard. Kritikerne mener prislappen vil bli enda høyere. Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural

– Ingen gave, mener ekspert

– Jeg vil tro at alle store kunstgaver i Norge blir organisert på denne måten fremover, sier Tangen.

Gaven er formelt gitt til AKO Kunststiftelse som så inngår i et evigvarende deponi med SKMU.

Tangen viser frem ett av verkene fra samlingen da NRK møtte han ved en annen anledning. Foto: Johan E. Bull

NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes er ikke enig i at verkene er en gave. Hun mener det blir å betrakte som en kontrakt med et «ris bak speilet»:

– Hvis man gir en gave, kan mottaker gjøre hva man vil med dem. Men det finnes mye kunst i verden som bare blir stående og støve ned, så jeg regner med dette er årsaken til at han setter krav.

Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK. Foto: NRK

Antall verk og pris?

Det blir operert med ulike verdier på Tangen-samlingen, og ulikt antall verker i debatten som pågår.

– Hva er kunstsamlings verdi i dag, og hvem har satt denne verdien?

– Det er per i dag overført over 1000 verk til AKO Kunststiftelse med en bokført verdi på 83 millioner kroner, mener Nicolai Tangen.

Tangen har sendt NRK en liste over 1081 verk som i dag er overført stiftelsen AKO Kunststiftelse. Han har også vedlagt navn på kuratorer og kunstkjennere som har sett listen over samlingen.

Ifølge finansmannen blir nye verk som kjøpes inn verdisatt ut fra summen han har betalt.

Han forteller videre at det vil i tiden fra byggestart av kunstsiloen til ferdigstillelse bli overført ytterligere minst 1000 verk til AKO Kunststiftelse til en verdi av opp imot 100 millioner kroner.

Tangen sier verkene i dag er plassert på lager i Oslo, Bergen, Stockholm, Helsinki og i hans eget hjem.