Slik blir kunstsiloen i Kristiansand

Arkitektkontorene Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural Studio fra Barecelona står bak forslaget, og vant konkurransen om kunstmuseum, kulturkvartal og kulturskole i Kristiansand.

– Hele siloen består. Det blir rom på toppen, og det er en fin måte å bruke siloen inne på, sier juryleder og ordfører Harald Furre.

Ordfører Harald Furre (H), som har vært juryformann, offentliggjorde tirsdag vinneren blant 101 forslag.

Vinnerne var til stede på arrangementet i nabobygget Kilden teater- og konserthus. Det er Sørlandets Kunstmuseum, Tangensamlingen, Kanalbyen og Kristiansand kommune som står bak arkitektkonkurransen for kunstmuseum og kulturkvartal rundt kornsilobygningen.

– Vi mener dette må være Norges mest spennende museumsbygg, sier Furre.

– Her skal vi skal skape et kunstmuseum i internasjonal klasse og en fantastisk kulturskole, sier han.

Arkitektkontorene Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural Studio fra Barecelona står bak «Silosamlingen», som vant konkurransen om ombyggingen av kornsiloen på Silokaia i Kristiansand. Foto: Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural

– Et nasjonalt museum

I den gamle kornsiloen fra 1934 på Silokaia i Kristiansand planlegges det nye bygget for Sørlandets Kunstmuseum og Nicolai Tangen-samlingen, et kunstmuseum og et kulturkvartal. Det er også ønske om å etablere kulturskolen i kvartalet.

Perspektivisk snitt av kunstsiloen

Sørlandets Kunstmuseum, Kanalbyen Eiendom AS og Kristiansand kommune har stått sammen som arrangør av arkitektkonkurransen.

– Dette kommer til å bli et nasjonalt museum. Målet er å åpne i 2020 – samme år som Munchmuseet og Nasjonalmuseet åpner. Så det kan bli et viktig år for kultur-Norge, sier Furre i dag.

– Vi har opplevd hvordan Kilden som er Norges nest største kunst- og kulturhus har endret landsdelen. Både i form av økt kulturell aktivitet og i form av stolthet og synlighet. Kunstsiloen kommer til å bli en forsterkning av energien som er i landsdelen når det gjelder kunst, kultur og kultur som redskap i by- og næringsutvikling, sier Furre.

Her blir vinnerne av kunstsilo-konkurransen presentert. Foto: Morten Rød / NRK

Bygget linket til samlingen

Kunstmuseet vil koste rundt en halv milliard kroner og vil blant annet inneholde kunstsamlingen til forretningsmannen Nicolai Tangen, som han har donert til Kristiansand kommune.

I tillegg til å donere kunstsamlingen, lovet Tangen å bidra til å finansiere et visningssted, for å sikre best mulig eksponering av kunsten.

– Jeg tok kontakt med daværende ordfører, Arvid Grundekjøn. Vi tok en tur til byen og så hvor samlingen kunne plasseres. Siloen sto ubrukt og har en naturlig link til kunstsamlingen ved at den ble tegnet på 30-tallet av arkitekt Arne Korsmo. Korsmo var en viktig arkitekt på den tiden kunsten min ble laget, sier Tangen.

Dette var de seks finalistene

Forslag fra 17 land

Juryen fikk forslag fra arkitekter i 17 land, alt fra Kina, Japan, USA, Europa og Norge.

«Prosjektet balanserer elegant mellom en total lojalitet til silobyggets kvalitet, og en leken holdning til de iboende skulpturelle og romlige opplevelsene det tilbyr», uttaler juryen blant annet.

Kornsiloen på Odderøya var blant de første kornsiloene i landet som ble oppført med sylindriske celler i armert betong. Statens Kornforretnings havnesilo på Vippetangen i Oslo ble oppført bare noen måneder tidligere.