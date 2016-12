– Han har bedt om hjelp, han har ropt om hjelp og her er det et hjelpeapparat som til de

Forsvarer til den siktede 17-åringen, Knut Henning Larsen. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

grader har svikta, mener forsvareren til den siktede 17-åringen, Knut Henning Larsen.

Skryter av hjelpeapparatet

Kommuneoverlege i Bygland Åsulv Horverak kjenner seg ikke igjen i en slik beskrivelse.

– Hjelpeapparatet i Bygland kommune har gjort en kjempejobb for 17-åringen. Det samme har psykiatrien ved Sørlandet Sykehus. Jeg synes det helt utrolig at forsvarsadvokaten sier at hjelpeapparatet har sviktet. Da må han vite om noe som jeg ikke vet om, sier Horverak.

Han sier han har kikket på saken i dag, og mener fremstillingen av svikt hos hjelpeapparatet er feil.

Rådmann Aasmund Lauvdal i Bygland kommune sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere Larsens påstander om sviktende hjelpeapparat.

Han forteller at kriseteam, som består av leger, helsesøster, leder for kommunens helsetjenester, Nav og representanter fra skolen, også var på skolen tirsdag.

To ukers varetekt

Tingretten bestemte i dag at 17-åringen som knivstakk en medelev ved KVS Bygland mandag morgen kan holdes varetektsfengslet i to uker med brev og besøkskontroll. Det er i tråd med politiets begjæring. Retten var lukket for pressen da fengslingsmøtet startet 12.30.

Gutten har erkjent straffskyld for knivstikkingen.

– Han samtykket til varetektsfengsling under fengslingsmøtet, opplyser politiadvokat Einar Hald til NRK.

– Syk handling

17-åringens forsvarer sier gutten er dypt ulykkelig over det som har skjedd.

– Det som har skjedd er en syk handling begått av en syk person, og det har gått utover ei uskyldig jente. Han er dypt ulykkelig over hva han har påført fornærmede. Det var en tragisk hendelse som tilfeldig rammet henne, sier Larsen.

Forsvareren sier gutten har bedt om hjelp til psykiske problemer han sliter med. Ifølge Larsen har 17-åringen nylig vært innlagt på sykehus, og bedt om å få bli der.

Larsen mener 17-åringen snarest bør overføres til en behandlingsinstitusjon eller et tiltak i regi av barnevernet.

Bistandsadvokat Sveinung Søndervik Johnsen. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

– Han er ett hundre prosent innstilt på å bistå politiet i etterforskningen. Jeg har sjeldent vært vitne til at en siktet i en straffesak så til de grader legger kortene på bordet, sier Larsen til NRK.

Ble utvist fra internatet

Rektor Steffen Røykenes på KVS Bygland sier det er tragisk at knivstikkingen nå skjer, og tror det må være noe som ikke har fungert.

– Vi følte oss trygge på det opplegget som var rundt gutten, sier rektoren til Fædrelandsvennen.

Det var klokken 8 mandag morgen at politiet meldte at en 17 år gammel jente var knivstukket av en medelev på internatet.

Røykenes opplyser at dette var 17-åringens første skoleår på KVS Bygland. Han bodde på skolens internat i begynnelsen, men flyttet ut tidligere i høst.

– Han ble utvist fra internatet, sier rektor til Fædrelandsvennen.

Han opplyser at skolen har regler som elevene skal følge, men vil ikke si hva 17-åringens regelbrudd bestod i.

Går framover

Bistandsadvokat for den 17 år gamle jenta, Sveinung Søndervik Johnsen, sier politiet ennå ikke har fått avhørt hans klient.

Hun ble påført knivstikk og ble alvorlig skadet. Senere på kvelden ble det opplyst at hun var utenfor livsfare.

– Det ser heldigvis ut til å ha gått bra med henne, og det går stadig framover, sier Søndervik Johnsen til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere omstendighetene rundt knivstikkingen før jenta er avhørt.

Knivstukket av medelev

17-åringen meldte seg selv for skoleledelsen etter knivstikkingen. Jenta var ved bevissthet da hun ble hentet av luftambulanse og brakt til sykehus.

Gutten ble brakt til arresten i Kristiansand og senere avhørt. Også medelever er avhørt av politiet. 17-åringen er siktet for drapsforsøk på jenta.