Fengselsstraff for drapsforsøk

Aktor Beate Rullestad-Jansen la ned påstand om fire og et halvt års forvaring.

Det kreves ekstraordinære omstendigheter for å dømme personer under 18 år til forvaring, og Kristiansand tingrett mener det ikke er tilfelle i denne saken.

Bistandsadvokat Sveinung Søndervik Johnsen og aktor Beate Rullestad-Jansen. Foto: Knut Knudsen Eigeland / NRK

Retten legger vekt på tiltaltes psykiske helse, og mener at et behandlingsopplegg via vanlig fengselsstraff er det rette for ham.

Flere dødelige stikk

Drapsforsøket skjedde i desember 2016 på internatrommet til en da 17 år gammel jente, som var medelev og tidligere kjæreste med tiltalte.

Ved denne internatskolen skjedde drapsforsøket. Foto: Sigbjørn Kristiansen

De hadde avtalt å møtes, og utvekslet klemmer. Telefonanalyser viser at han googlet etter ord som drap og kniv. Like etter snudde han henne slik at hun stod med ryggen til ham.

Deretter la han hånden om munnen hennes før han stakk henne i alt seks ganger, ifølge dommen. Hun fikk skader i brystet, hodet og halsen.

Truet henne på livet

Flere av knivstikkene ville vært dødelige om ikke hun hadde fått rask behandling av helsepersonell.

Dommen omfatter også drapstrusler han kom med mot henne to måneder før drapsforsøket. Da de to begynte på skolen i Bygland i august var de kjærester, men forholdet tok slutt etter kort tid.

I oktober hugget han flere ganger en kniv i døra på internatrommet hennes, og sa «I'm gonna kill you, bitch».

Etter denne episoden fikk han ikke lenger bo på internatet.

Mener han var psykotisk

Forsvareren sa i retten at tiltalte var psykotisk da han kom med drapstrusler og under selve drapsforsøket. 18-åringen hadde gitt uttrykk for sine lidelser.

Forsvarer Knut Henning Larsen. Foto: Sander Heggheim / NRK

De rettsoppnevnte sakkyndige mener 18-åringen verken var medisinsk eller strafferettslig psykotisk.

18-åringen forklarte i retten at han ble styrt av en stemme han kalte «mannen». Stemmen fortalte hva han skulle gjøre.

I retten sa 18-åringen at han og «mannen» hadde planlagt å ta livet sitt foran jenta for å straffe henne, men at «mannen» tok styringen slik at han stakk jenta i stedet.

Mener det ikke er grunn til forvaringsdom

18-åringen har fått diagnosen organisk personlighetsforstyrrelse. De sakkyndige mener det er høy risiko for at han utfører voldshandlinger i fremtida.

Likevel konkluderer tingretten med fengselsstraff i stedet for forvaringsdom, siden han var under 18 år på gjerningstidspunktene.

I dommen står det: ... hvor det er sannsynlig årsakssammenheng mellom tiltaltes personlighetsforstyrrelse mned bakgrunn i hjerneskade ved fødselen og de aktuelle handlinger, kan vanskelig en tidsubestemt straff som forvaring sies å være til barnets beste.

18-åringen er også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta han knivstakk.

NRK har ennå ikke fått kommentar fra forsvarer og aktor.