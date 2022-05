– Vi har sendt ut pressemelding, som flere medier har fanget opp. Gjennom arkiv-/journalsystemet 360 sendte vi informasjon om tilbudet til over 9000 personer. Og vi har lagt ut informasjon på hjemmesiden vår. Inntrykket er at flere enn normalt i aldersgruppa tar kontakt for behandling hos oss. Vi har også et inntrykk av at flere i aldersgruppa kommer ved innkallinger/årskontroller, framfor å utsette, sier seksjonsleder i Vestfold og Telemark fylkeskommune, Torbjørn Øygard.