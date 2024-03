Partene i padelsøksmålet til tidligere skihopper Anders Jacobsen forklarte seg i Agder tingrett onsdag.

Årsaken til striden er salget av et padelsenter i Hønefoss som Jacobsen eide sammen med Just Padel Group (JPG) frem til høsten 2021.

På det tidspunktet var JPG eid av de tidligere fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst, samt to forretningsmenn.

Les også Krever 3,1 millioner kroner: – Har ikke vært spilt med åpne kort

Jacobsen mener de fikk han til å skrive under på en ny aksjonæravtale med medsalgsplikt.

Han mener de samtidig skal ha holdt skjult en pågående salgsprosess med svenske We Are Padel (WAP).

Strid om salgssum

JPG ble senere solgt til det svenske selskapet for 84 millioner kroner. Men Jacobsen og andre lokale sentereiere skal kun ha fått opplyst en salgspris på 45,5 millioner kroner.

Jacobsen mener derfor han fikk 3,1 millioner kroner for lite for aksjene i padelsenteret i Hønefoss.

Tidligere skihopper Anders Jacobsen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Skihopperen har uttalt til NRK at han føler seg ført bak lyset av de tidligere eierne av JPG.

– Jeg føler meg lurt av det jeg trodde var mine venner, og at de har behandlet meg stygt. For meg handler dette mer om prinsipper og rettferdighet, enn det handler om penger, sa Jacobsen.

Dette avviste Mathisen tvert fra vitnestolen:

– Når Anders er klar og tydelig på at han var så misfornøyd, så fremstår han i vår øyne som en løgner, sa Mathisen.

Mathisen har ikke ønsket å stille til intervju i denne saken.

Kunne gjort ting annerledes

Mathisen la ikke skjul på at de kunne kommunisert bedre om salgsprosessen med svenskene, og det gikk «veldig kjapt».

Det skal ha blitt avholdt en samling med de lokale padelsentereierne i 14. september 2021 om fremtiden man skulle bygge sammen, samtidig som man fullt i gang med forhandling med svenskene om mulig salg.

– Det var selvfølgelig litt ubehagelig å holde møtet som normalt. Vi holdt fokus på driften, men vurderte å komme opp med unnskyldninger for å utsette møtet, sa Jesper Mathisen i vitneboksen.

På et digitalt møte noen uker senere fikk Jacobsen og de andre padelsentereierne beskjed at JPG og deres sentre var solgt.

Stridens kjerne har vært at av kjøpesummen på 84 millioner kroner, ble 38,5 millioner holdt utenfor prisingen av de lokale padelsentrene.

Dette skal senere ha blitt forklart til Anders Jacobsen å være for merkenavn, det de omtalte som «strukturkapital», samt signerte ikke-operative baner.

Jesper Mathisen ble spurt om denne oppdelingen av begge parters advokater. Han mener det var klart mest verdi i de padelbanene som JPG hadde under «oppseiling», enn de banene som lokale padelsentereierne bidro med.

– Vi mente at de banene vi hadde planlagt var like mye verdt som banene vi allerede hadde operative, sa Mathisen.

– Svenskene var like opptatt av hallene vi hadde i «pipelinen», forklarte Mathisen videre.

– Merkevaren var nok derimot mer oss selv, enn selve merkenavnet Just Padel.

Hemmeligholdet om salgsprosessen til svenskene var ønsket fra vår side, erkjente Mathisen.

– Vi ønsket at alt fokus skulle være på driften. Det ville skapt støy om prosessen ble kjent, sa Mathisen.

Fikk mer penger for aksjene

Jesper Mathisen mente de strakte seg langt for å gjøre Jacobsen fornøyd, og at han fikk mer penger for aksjene etter at han signaliserte at han var uenig i prisingen.

– Han ønsket å kjøpe aksjene tilbake, og da fikk han 500 000 kroner mer for aksjene og fikk dekket 320 000 kroner i transaksjonskostnader, sa Mathisen i retten.

Underveis viste ikke Jacobsen at han var misfornøyd, hevder fotballprofilen.

– Denne misnøyen kom senere, hevdet Mathisen.

Det var heller ikke slik at vi ikke tok risiko for anlegget i Hønefoss, sa den tidligere fotballspilleren.

– Vi stilte både med kunnskap og husleiegaranti, sa Mathisen.

Jacobsen fikk tilbud om å få kjennskap til hele salgsavtalen med svenskene hvis han signerte en konfidensialitetsavtale, ifølge Mathisen.

– Dette avviste han, sa Mathisen.

– Planen var å drive senteret

Anders Jacobsen gjentok opplevelsen å ha blitt lurt under sin partsforklaring.

– Jeg ville gjerne være med på samarbeid med dem, men jeg ville eie mest selv i senteret, fortalte Anders Jacobsen så i vitneboksen.

Han innrømmet i retten at aksjonæravtalen med det som fremstod som en medsalgsplikt ble presentert til han og at han ikke tenkte stort før han signerte den.

På det tidspunktet var han ikke klar over salgsprosessen med svenskene nesten var sluttført.

– Jeg oppfattet det slik at vi skulle drive sammen i ganske mange år. Jeg følte det som trygt. Det var mine venner og jeg sjekket det derfor ikke så mye nærmere, sa Jacobsen.

Han sier det var «fryktelig» mye jobb å få senteret på Hønefoss i drift, og at han gjorde mesteparten selv.

– Planen var hele tiden å drive senteret. Det var dette jeg skulle gjøre fremover, forklarte.

Når han fra andre misfornøyde padelsentereiere fikk vite at den opprinnelige salgsprisen var «altfor» lav, ville han ha høyere pris.

– Jeg ønsket å kjøpe aksjene tilbake, men de tilbud meg høyere pris for dem, sa Jacobsen.

Totalt mottok Jacobsen 3,9 millioner kroner for aksjene i padelsenteret på Hønefoss.

Aldri sett slik atferd

Innkalt som vitner var også flere padelsentereiere som nektet å selge sine aksjer til JPG i forbindelse med salget til svenskene.

Både Ketil Nystad fra Vestland Padel og Andreas Nilsson fra Larvik Padel takket nei til avtalen som ble presentert dem fra Mathisen og de andre tidligere eierne av JPG.

Det ble tidvis sterke følelser og amper stemning i vitneutspørringen i Agder tingrett.

– Jeg ble forbanna og lei meg for hva som har kommet frem i etterkant om hvordan de ville fordele kjøpesummen, sa Nilsson.

– I realiteten ønsket de at vi skulle godta halvparten av prisen for våre baner enn de fikk for sine, sa Nystad i retten.

Nystad var svært uenig i at det var verdier i JPG som forsvarte at de tidligere eierne skulle ha mer for sine aksjer enn de lokale padelsentereierne.

– Det er det dummeste jeg har hørt. Merkenavnet var tilnærmet ikke eksisterende, og fremtiden var et luftslott, sa Nystad.