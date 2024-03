Må dele TV2-profils private meldinger

NRK skrev lørdag at tidligere skihopper Anders Jacobsen har saksøkt det svenskeide padelselskapet Just Padel Group (JPG).

Årsaken til striden er salget av et padelsenter som den tidligere skihopperen eide sammen med JPG i Hønefoss frem til høsten 2021.

På det tidspunktet var JPG eid av de tidligere fotballprofilene Jesper Mathisen og Ole Martin Årst, samt to forretningsmenn

Mathisen er i dag kjent som fotballekspert på TV 2.

Jacobsen mener fotballprofilene fikk han til å skrive under på en ny aksjonæravtale med medsalgsplikt, samtidig som de bevisst holdt skjult en pågående salgsprosess med svenske We Are Padel.

JPG ble senere solgt til det svenske selskapet for 84 millioner kroner. Men skihopperen og andre lokale sentereiere skal kun ha fått opplyst en salgspris på 45,5 millioner kroner.

Jacobsen hevder derfor at han fikk over 3 millioner kroner for lite for aksjene da padelsenteret ble solgt.

De fire tidligere eierne av JPG har ikke ønsket å kommentere Jacobsens påstander til NRK.

Mathisen avviste at de fire tidligere eierne hadde gjort noe galt, når søksmålet først ble kjent i november i fjor:

– Vi er dundrende uenig i det Anders Jacobsen hevder, og ser frem til å vitne i saken mellom Just Padel Group og Jacobsen i mars, sa Mathisen til VG.

TV 2-profilen har ikke besvart NRKs henvendelser mandag ettermiddag.

Både Mathisen og Årst skal vitne i Agder tingrett. De er ikke del av søksmålet siden det var JPG som kjøpte Jacobsens aksjer før svenskene overtok padelkonsernet.

Padel har på kort tid blitt svært populært. Årsaken til striden som nå kommer for retten er salget av et padelsenter. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK

Hevdet sentrale e-poster var slettet

– Det har ikke vært lett å finne ut av hva som skjedde i forkant av salget til We Are Padel, sier Jacobsen til NRK.

Samtidig som partene har forberedt seg på rettssak, har det nemlig løpt en parallell rettsprosess både i tingretten og lagmannsretten om hvilke dokumenter, e-poster og meldinger som JPG er nødt til å dele med Jacobsen.

Selskapet har avvist at Jacobsen skal få tilgang til de tidligere eiernes SMS-korrespondanse.

JPG hevdet også at de ikke lenger kan finne fotballprofilenes e-postkontoer. De skal ha blitt slettet da selskapet skiftet hender.

Heller ikke de første versjonene av aksjesalgsavtalen de fire tidligere eierne inngikk med svenske We Are Padel skulle lenger være å oppdrive.

Etter to runder i domstolen er det nå klart at JPG må gi tilgang til både private SMS-er, e-postkontoer og tidligere avtaler.

Ifølge Agder lagmannsrett er det bevist at JPG ikke snakket sant om hva slags dokumentasjon de hadde for hånden:

«Slik saken er presentert for lagmannsretten, så er det holdepunkter for at JPG har tilbakeholdt opplysninger om hvilke dokumentbevis de besitter eller lett kan få tilgang på».

Anders Jacobsen krever over 3 millioner kroner fra padelselskapet Just Padel Group. Foto: Berit Roald / NTB

– Forsøkte å hindre tilgang til bevis

Den tidligere skihopperen er fornøyd med utfallet i lagmannsretten.

– At JPG kjemper så hardt for å slippe å legge frem bevis på hva som har foregått, viser hvorfor jeg ikke hadde noe annet valg enn å gå til domstolene, sier Jacobsen.

Hans advokat Jan Magne Isaksen fra CMS Kluge sier de måtte innhente eksperter i digitale spor for å bevise at e-postkontoene ikke var slettet slik JPG hevdet.

– Som advokater er det sjeldent man opplever så klare forsøk på å hindre tilgang til bevis. Det klare utgangspunktet er at partene frivillig plikter å sørge for at saken blir forsvarlig opplyst, men her har altså Anders Jacobsen måttet be domstolene om hjelp, sier Isaksen.

Det har vært sentralt for Jacobsens advokatteam å få rede på hvordan de tidligere eierne av JPG avtalte at kjøpesummen på 84 millioner kroner skulle fordeles.

– JPG hevdet de ikke hadde tilgang på de tidlige utkastene til aksjekjøpsavtalen med svenske We Are Padel. Også dette har lagmannsretten funnet at var uriktig, og lagmannsretten påpeker at «JPG i alle fall har vært i besittelse av tre eksemplarer av utkast til aksjekjøpsavtale», sier Isaksen.

JPG har også blitt dømt til å betale Jacobsen 228 000 kroner i saksomkostninger.

Advokat Jan Magne Isaksen representerer Anders Jacobsen i søksmålet mot JPG. Foto: Agnieszka Iwanska / NRK

Vurderer å anke til Høyesterett

Advokat Yngve Andersen fra Wigemyhr representerer JPG. Han skriver i en e-post til NRK at de tar lagmannsrettens kjennelse til etterretning, og at de vurderer å påanke den til Høyesterett.

– Det er etter vår oppfatning prinsipielt å få avklart hva man kan pålegge en saksøkt part å innhente av påståtte dokumentbevis som parten selv ikke besitter, og som i tillegg krever samtykke og oversending av beviser direkte fra aktører som ikke lenger har noen tilknytning til den saksøkte part, skriver Andersen.

Han skriver at JPG «bestrider» at de har holdt tilbake dokumenter som Jacobsen har ønsket innsyn i.

Andersen skriver til NRK at JPG har begjært at rettssaken neste uke utsatt som følge av bevisspørsmålet.

– Tingretten har opplyst at den vil ta stilling til denne begjæringen i løpet av førstkommende torsdag, skriver Andersen.

For ordens skyld: Anders Jacobsen har tidligere vært tilknyttet NRK som hoppekspert. Redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av det.