I dag åpner Gullknapp

– Det kommer til å bli en dag med mye moro for både store og små, så jeg håper mange vil ta turen opp til Gullknapp for å være med på åpningen i dag, sier Jan Morten Myklebust, som er daglig leder for Arendal lufthavn, Gullknapp.

Over 30 år er gått siden området ble kjøpt med tanke på å bygge en flyplass.

Jan Morten Myklebust er daglig leder i Arendal Lufthavn, Gullknapp. Han håper de vil få i gang ruteflyginger til Oslo fra høsten av. Foto: Svein Sundsdal/NRK

Elever fra Blakstad videregående skole har benyttet Gullknapp som øvingsområde og bidratt sterkt til at rullebanen stadig har blitt lengre. Skolen har også bidratt med å lage vei inn til flyplassen.

Da Arendal Fossekompani ASA kjøpte aksjemajoriteten i lufthavnselskapet i 2007 ble det virkelig fart i planene. Selskapet har investert nær 150 millioner kroner i utvikling av flyplassen.

– Avinor ser jo på hvilke flyplasser de kan legge ned, mens her er det en privat aktør som går inn og bygger en helt ny flyplass. Det er både beundringsverdig og fantastisk, sier Myklebust.

Venter på tillatelse for ruteflyvninger

Allerede i dag er det aktivitet på Gullknapp. Lufthavnen har avtale med flere flyskoler i Sør-Norge som bruker Gullknapp som øvingsbane, i tillegg har private aktører fly stående her.

Nå venter de bare på tillatelse til å starte ruteflyvninger.

Den nye rullebanene ble asfaltert i 2015. Foto: ukjent

– Vi regner med at godkjenning fra Lufttrafikktjenesten skal gå i orden en gang i løpet av sensommeren eller tidlig høst, forteller Myklebust.

Han har vært i kontakt med det privateide flyselskapet Airwing, om to daglige ruteflyvninger tur/retur Oslo-Gullknapp.

– Vi har hatt møter med både politikere og folk fra industrien, og det er mange som pendler til Oslo, så vi har tro på at det er et behov for en flyrute dit.

Uante muligheter

Rullebanen er nylig utvidet til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver ende. Det betyr at Gullknapp har kun lov til å betjene fly og helikopter med maks 9 passasjerer.

Myklebust håper at de om ikke lenge kan ta imot fly med 50 passasjerer. For å ha lov til det må sikkerhetssonen i hver ende av rullebanen utvides fra 30 til 180 meter.

Det nye flytårnet på Gullknapp stod ferdig i 2015. Foto: Ole Kjell Fareth / Privat

– Terrengmessig ligger Gullknapp helt fantastisk til. Det ligger oppe på et platå som er flatt omtrent så langt øye kan se, så en baneutvidelse vil ikke by på noen særlig utfordring.

En slik utbygging er estimert til å koste rundt 20 millioner kroner, men rullebanen vil da være på linje med de andre større regionale flyplassene i Norge.