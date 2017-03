Vil ha direktefly mellom Gullknapp og Israel

– Dette er nærmest et drømmescenario, som vi ikke har råd til å gå fra oss, sier Ingelinn Lossius-Skeie (Frp).

Ideen fikk hun etter et møte med den Israelske ambassadøren, Raphael Schutz, som gjestet Grimstad i februar.

Ingelinn Lossius-Skeie vil at næringslivet på Sørlandet skal kunne samarbeide tett med næringslivet i Israel. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Silicon Valley i USA har begynt å etablere seg i Tel Aviv, og har innført direktefly mellom byene. Agder-fylkene burde gjøre det samme, mener Lossius-Skeie.

Hun mener regionen har mye å tjene på et vennskap med institusjoner i Tel Aviv, og mener landsdelen kan lære mye av Israel innen programvare, og nettsikkerhet.

Viser til samarbeidserklæring

Utenriksminister, Børge Brende (H), møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu i januar. Der ble det underskrevet en samarbeidserklæring om forskning og innovasjon.

Det er denne avtalen Skeie-Lossius mener Agder-fylkene må være tidlig ute med å utnytte, gjennom en direkterute mellom Gullknapp og Tel Aviv.

Utenriksminister Børge Brende møtte Israels statsminister Benjamin Netanyahu på Statsministerens kontor i Jerusalem. Foto: Frode Overland Andersen / UD / NTB scanpix

Hun mener også at Israel er et interessant reisemål for mange utenfor næringslivet.

– Tel Aviv er et meget attraktivt feriemål, med prisbelønte strender. Og Israels historie og kultur er interessant i tilknytning til vår kristne kulturarv.

Umulig foreløpig

Flyplassjef, Jan Morten Myklebust, sier flyplassen foreløpig er for liten. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Flyplassjef for Arendal lufthavn, Gullknapp, Jan Morten Myklebust, sier det på det nåværende tidspunkt er umulig å fly direkte fra Gullknapp til Israel.

– En flyvning fra Gullknapp til Israel må skje med større fly enn det vi er kapable til å ta imot i dag.

Når flyplassen åpner 26. mai kan den ta imot fly med plass til 12 seter. Disse flyene er for små til å fly strekningen Gullknapp – Tel Aviv.

Hva med i fremtiden?

– Hvis det blir aktuelt med en oppgradering av flyplassen, og vi kan ta imot fly med 50 seter, kan det være mulig, sier Myklebust.

Ingelinn Skeie-Lossius sier hun mener man må begynne å jobbe med kontaktnettet til Israel allerede nå, og ser for seg at Gullknapp er oppgradert og vil kunne opprette flyvninger til Israel fra 2020.