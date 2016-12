Heimevernet forbereder et kutt fra 42.000 til 35.000 soldater i områdestrukturen. Dette skjer parallelt med at landsdelens eneste militærbase, Kjevik utenfor Kristiansand, er vedtatt nedlagt.

Heimevernet bidrar i leteaksjon i skogen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Uten beredskap i krig og fred

Agder-fylkene og Rogaland, ligger an til å få over 40 prosent av HV-kuttene, skriver Klassekampen. Nå frykter lokale heimevernsledere at Agder-fylkene blir ribbet for siste rest av militær tilstedeværelse.

– Dette får enorme konsekvenser, spesielt på Sørlandet, som i praksis blir liggende åpent uten slik beredskap verken i fred, krise eller krig, sier Knut Aall, områdesjef for Holt heimevernsområde, som omfatter kommunene Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei i Aust-Agder.

Brannslukking

Områdesjefen peker på at Heimevernet også løser viktige oppgaver i fredstid

– Det betyr at befolkningen i Agder ikke kan forvente å få hjelp fra Heimevernet til leteaksjoner om et barn forsvinner. Det betyr også at man ikke har samme beredskap for skogbrannslukking som før, sier Aall.

– Alle husker brannen i Froland – da var det stort sett Heimevernet som bidro til volum i mannskapene til slukking, sier Aall.

Skogbrannen i 2008 var den største i Norge siden andre verdenskrig.

Heimevernet bidro sterkt i slukkingen av storbrannen i Froland i 2008. Foto: Tore Meek / SCANPIX

Ikke reelle tall

Heimevernet består i dag av 42.000 soldater og 3000 innsatsstyrker.

– Men disse tallene er av ulike årsaker imidlertid ikke reelle, sier Aall til NRK.

Han mener Stortinget har fått feil tall, og det de skulle kutte var plantallet.

– Men nå må man i stedet fjerne mer enn 6000 mannskaper for komme ned på det nye plantallet, sier Aall

Han sier Stortinget må gjøre om beslutningen om å kutte så kraftig i Heimevernet i Agder og Rogaland.

– Det var aldri intensjonen og meningen fra Stortinget at soldater skulle fjernes. Det var kun plantallet som skulle ned til det reelle tallet, sier Aall.

– Det vil koste mer å kle av Heimevernsoldatene og avskjedige dem enn å beholde dem, hevder han, og legger til at Stortinget må endre på beslutningen.

– Det vil ikke kreve noen tilleggsbevilgning å opprettholde dagens antall, avslutter han.