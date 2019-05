– Sannsynligheten må antas å være liten for at den fremdeles er i live, men vi håper på et under, sier daglig leder ved Den lille dyrehage Terje Jensen.

Onsdag er det nøyaktig én uke siden parkens fem lemurer rømte fra regnskogen i dyreparken på Brokelandsheia i Aust-Agder. Lørdag førte en stor leteaksjon til at fire av dem fem lemurene ble funnet i god behold.

Den eneste som mangler er flokkens leder, dronningen Lichi som er 17 år – en godt voksen alder for en lemur.

– Det er fremdeles håp om at den skal dukke opp så lenge folk leter, sier Jensen.

Temperaturene har derimot vært kalde den siste uken, spesielt på natten. Det gjør at håpet svinner for lemuren Lichi (17), som i én uke har vært på frifot.

Siste sikre observasjon av henne var lørdag kveld på en vei like ved dyreparken.

Lemurer Ekspandér faktaboks Er 50 ulike arter av primater i gruppen halvaper.

De er naturlig hjemmehørende på Madagaskar og noen øyer i nærheten.

De bor i trær og er nattdyr med godt syn.

Navnet kommer fra et latinsk ord for «nattånder» eller «gjenferd».

Såkalte «flygende lemurer» er ikke lemurer, men et annet navn på skjermflygere. Kilde: Wikipedia

Konkluderer over helgen

Dersom lemuren ikke er funnet over helgen, vil dyreparken anta det verste – nemlig at den ikke har klart seg i den norske faunaen.

De er likevel utrolig takknemlige for at fire av fem har kommet til rette, og rømningsepisoden ikke fikk større konsekvenser.

– Det er utrolig i seg selv at fire av dem holdt ut over tre døgn i kald norsk natur – noen av dem adskilt – og nå snart skal flytte inn i den gode og varme regnskogen igjen.

Daglig leder Terje Jensen fra Den lille dyrehage er redd for at lemuren Lichi ikke klarer seg. Foto: Anders Mjaaland / NRK

Skapt enormt engasjement

Da det fredag forrige uke ble kjent at fem lemurer hadde rømt, tok det ikke lang tid for folk meldte seg frivillig til å lete etter dem. Mer enn 100 personer deltok i søk på lørdag, som førte til at fire ble funnet.

– Mandagen startet med at en klasse med barn fra en lokal skole kom opp i skoletiden for å lete. I tillegg har folk kommet fra lokalsamfunnet og byene i nærheten for å hjelpe oss med leting, sier Jensen og beskriver engasjementet som stort.

– Flere titalls frivillige har vært med, tidlig som seint – hver eneste dag, avslutter han.