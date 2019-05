– Vi leter fra sola står opp til den går ned, sier daglig leder ved Den lille dyrehage, Terje Jensen til NRK.



De fem ringhalelemurene forsvant ut av parken på onsdag, og siden har de ansatte i dyreparken lett etter dem. Fredag ble forsvinningen kjent for allmennheten, og siden har et stort antall mennesker vært på utkikk etter lemurene.

Jensen anslår at nærmere 100 personer er med på aksjonen som startet i 11-tiden lørdag.

Nærmere 100 personer leter etter de savnede lemurene lørdag formiddag. Foto: Terje Jensen, Den lille dyrehage

SISTE: Én lemur funnet i god behold

Like etter klokken 13 lørdag opplyser Jensen at én av lemurene er funnet i god behold cirka 700 meter fra parken.

– Vi fant den ene, og minste, hannlemuren alene når han satt og solte seg. Det var ingen problem å få han med seg, og den er etter forholdene i god behold, opplyser Jensen til NRK.

Nå håper han at leteaskjonen skal føre til flere positive funn.

– Det har vært flere personer som har meldt seg til tjeneste i leteaksjonen, og i dag har vi organisert et nøye søk i skogen bak dyreparken hvor det på forhånd er meldt at minst 50 personer vil delta, sier han.

Det er opprettet grupper som søker på linje, i tillegg til andre som søker mer spredt i terrenget.

En dusør på 10.000 kroner er utlovet til dem som klarer å lokalisere lemurene.

Daglig leder i Den lille Dyrehage, Terje Jensen, fortviler over at samtlige av parkens lemurer er forsvunnet. Nå håper han de blir funnet før det er for sent. Foto: Anders Mjaaland

Vitne observerte to lemurer

Dyreparken fikk fornyet tro på å finne lemurene da en kvinne sent fredag kveld ringte og fortalte at hun hadde sett to lemurer løpe over en asfaltert vei i nærheten.

– Vi var raskt ute med å søke på stedet, og forsøke å kalle på dem, men dessverre uten resultat.

Lemurer Ekspandér faktaboks Er 50 ulike arter av primater i gruppen halvaper.

De er naturlig hjemmehørende på Madagaskar og noen øyer i nærheten.

De bor i trær og er nattdyr med godt syn.

Navnet kommer fra et latinsk ord for «nattånder» eller «gjenferd».

Såkalte «flygende lemurer» er ikke lemurer, men et annet navn på skjermflygere. Kilde: Wikipedia

Jensen sier de ikke har noen grunn til å tro at tipset ikke stemte. Dersom det var lemurer som ble observert, mener han det kan tyde på at de er mer skremt enn de opprinnelig trodde.

– I en slik situasjon ville de normalt sett holdt seg sammen på kvelden og formet en klynge sammen (som en ball) for å holde varmen, sier han.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Tiden renner ut

Lemurene skal være svært hjemmekjære og glad i mennesker, og det overrasker dyreparken at de ikke har funnet tilbake til hjemmet sitt. Det er mye skog i området rundt parken, som ligger langs E 18 i Gjerstad.

– Dersom det hadde vært normale sommertemperaturer hadde vi vært svært optimistiske med tanke på å finne dem, for da kunne de klart seg ute over lang tid. Mat er det nok av her, men knopper og lyng, men temperaturene er faren - spesielt om nettene, sier Jensen.

Han tør ikke å anslå hvor lang tid det kan gå før håpet om å finne dem i live forsvinner, men sier det begynner å haste.