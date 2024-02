Han blir ny Start-trener

– Det er stor ære for meg. Jeg er ekstremt stolt og glad og gleder meg til å komme i gang med jobben, sier Karadas til klubben.

IK Start har stått uten trener siden de og tidligere hovedtrener Sindre Tjelmeland ble enige om å avslutte arbeidsforholdet i starten av året.

Karadas har sin første arbeidsdag i klubben på mandag, men kommer til Kristiansand i morgen for å treffe menneskene i klubben og bli kjent med sin nye klubb, skriver klubben i en pressemelding.

Landslagsspiller

I sin lange karriere som fotballspiller spilte 42-åringen blant annet for Brann, Rosenborg og det portugisiske laget Benfica.

Karadas tilbrakte store deler av sin fotballkarriere i Bergenslaget Brann. Foto: SIMON S. BRANDSETH / NRK

Han har også spilt det engelske laget Portsmouth da de spilte i Premier League, det øverste nivået i engelsk fotball.

Han kan også se tilbake på ti kamper for det norske landslaget.

Etter at han la opp som fotballspiller har han vært trener for blant annet Brann 2, og assistenttrener for Stabæk.

Hektisk tid

Det har vært mye kaos rundt klubben siden kvalikflausen mot Bryne i slutten av november.

Siden sesongslutt har blant annet klubbens daglige leder, sportssjef, og hovedtrener forsvunnet ut av portene på Sparebanken Sør Arena.

Samtidig står klubben i en økonomisk krise. Det risikeres både poengtrekk og degradering til 2. divisjon, om de ikke klarer å skaffe positiv egenkapital i løpet av året. Kristiansand kommune har redusert baneleien til Sør Arena i et forsøk på å hjelpe klubben med å komme i vater.

Klubben fått på plass Sveinung Hedding-Valvik som klubbens nye daglige leder på fast basis, i tillegg skal Børre Fredriksen lede et nytt og midlertidig styre frem til det ordinære årsmøtet i mars.

Nå har Start fått på plass ny hovedtrener i Azar Karadas.

- Jeg ser frem til å møte alle spillerne, trenerteamet og alle som jobber i og rundt klubben, sier han.