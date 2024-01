Styret i fotballklubben IK Start hadde stilt sine plasser til disposisjon foran torsdagens ekstraordinære årsmøte.

Økonomien i klubben er svært trang og 11. januar besluttet styreleder Ole Magnus Skisland å si opp på dagen etter en svært tøff periode for sørlandsklubben.

Seunn Smith-Tønnessen har fungert som leder siden den gang. Hun innledet torsdagens møte med å si at hun gjerne ville fortsette i rollen fram til det ordinære årsmøtet i mars.

FUNGERENDE LEDER: Seunn Smith-Tønnessen under møtet torsdag. Foto: Kjetil Samuelsen

Etter en lang debatt der flere medlemmer kom med sine meninger om klubbdriften, ble det klart at medlemmene ønsker et nytt, midlertidig styre fram til det ordinære årsmøtet.

I alt var 122 mot det sittende styret, mens 113 ville fortsette med klubbledelsen. Dermed skal medlemmene stemme over et nytt styre senere torsdag kveld.

Børre Fredriksen leder et nytt og midlertidig styre frem til det ordinære årsmøtet i mars.

EN NY START: Her snakker avtroppende styremedlem Jens Ove Klev til det ekstraordinære årsmøte i Start, tidlig i møte før avgjørelsen ble tatt. Foto: Kjetil Samuelsen

Ti millioner kroner i minus

Klubben er uten sportssjef, hovedtrener, assistenttrener, fysisk trener og materialforvalter.

Avslutningen av 2023-sesongen ble et mareritt, hvor Start tapte på walkover i opprykkskvalifiseringen mot Bryne da de ikke hadde en spilleklar bane etter å ha skrudd av varmekablene for å spare penger.

2023 endte med at Start gikk ti millioner kroner i minus. Flere ansatte har blitt sagt opp og en rekke sentrale posisjoner er ubemannet.

I januar skrev spillerne et åpent brev for å fortelle at de ikke har tillit til ledelsen i klubben.

Styremedlem i Start, Jens Ove Klev, forteller at de har kontroll på økonomien og har tatt ned kostnadsnivået i budsjettet for 2024.

– Arbeidet med å planlegge for å ha kontroll på dårlige tall, det begynte vi på i vår (2023). Vi har fortsatt kontroll, sier han.

I AKSJON: Erik Ruthford Pedersen på Start-trening denne uken. Foto: Frank Sivertsen / NRK

– Det er krise

Blant de som derimot har kommet inn igjen den siste tiden, er Erik Ruthford Pedersen (77). Han er på plass for å hjelpe til som keepertrener. Der har han ansvar for å holde keeperne til Start i gang og sørge for at de får en best mulig oppladning inn mot sesongen.

– Det er supert å være på feltet, det er det beste jeg vet om. Jeg var innom litt i fjor også, men nå er jeg her hver dag, og det er sabla gøy, sier den spreke 77-åringen.

Erik Ruthford Pedersen har vært en del av Start i over 50 år. I 2017 tok han en pause fra klubben da sønnen Steinar Pedersen ble sparket som hovedtrener.

VENDER STADIG TILBAKE: «Jeg kommer alltid tilbake», synger Kaptein Sabeltann i Dyreparken gjennom sommeren. Erik Ruthford Pedersen har også kommet tilbake for å hjelpe klubben som står ham nærmest ved en rekke anledninger. Her fra 2021-sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Veteranen var sterkt uenig i den avgjørelsen, og la den gang heller ikke skjul på det.

– Klubben er i store problemer. Det selges spillere og det er ustabilitet i spillergruppa, og ingen kan vel da forvente, med de rammene, at vi skal ha stabile resultater sportslig, sa han tilbake i 2017.

77-åringen var både sint og skuffa over at han og sønnen ikke fikk ta ordentlig farvel med spillerne, men aksepterte unnskyldningen da klubben beklaget for noen år siden.

MÅTTE GÅ: Steinar Pedersen ble sparket som Start-trener i 2017. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Pedersen har vært i Start som blant annet spiller, hovedtrener, assistenttrener og keepertrener siden han først kom til klubben høsten 1969.

Han synes det er trist og absurd at Start har havnet i denne økonomiske situasjonen.

– Nå er det virkelig krise, sier Pedersen, som oppsummerer situasjonen med at «det er mørkt, men ikke bekmørkt».

– Jeg håper at de som nå er på vei inn i klubben er godt forberedt på hva det vil si å drive en fotballklubb. Mest av alt håper jeg det kommer skikkelig gode og erfarne fotballfolk som kan være med og løfte Start tilbake, sier han videre.

Drømmer om amerikanske investorer

Ruthford Pedersen er en del av den midlertidige løsningen i klubben, men har i utgangspunktet bare avtale ut januar.

De som skal redde klubbens skakkjørte økonomi, er investorer og snakker engelsk. I 2017 var det fem investorer fra gamblingindustrien - noen av dem fra Kristiansand - som overtok klubben gjennom aksjeselskapet Start En Drøm.

Etter noen år hadde de brukte nærmere 100 millioner kroner, og ikke oppnådd særlig suksess selv om Tor Kristian Karlsen ble hentet inn som sportssjef.

Nå er klubben igjen i krise, og denne gang drømmes det om at amerikanske investorer kan redde klubben.

Even Øgrey Brandsadal, som i 2017 var administrerende direktør i Start, bekrefter overfor NRK at han har møtt de amerikanske investorene sammen med TV2s fotballekspert og eks-Start-spiller, Jesper Mathisen.

Det har fått mange i Kristiansand til å drømme om at Jesper Mathisen kan bli ny sportssjef i Start.

Jesper Mathisen har ikke svart NRK på noen av våre henvendelser til denne saken.

TUNGT NAVN I KRISTIANSAND: Jesper Mathisen er sønn til den kanskje største Start-legenden av de alle, Svein Mathisen. Selv spilte han også i en årrekke for Start før han la opp i 2015. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Ekspert trekker Wrexham-parallell

Daniel Aase spilte for Start i 2017 og er nå Fædrelandsvennens fotballekspert.

– Klubben må ta en retning. Skal de få inn eksterne midler for å betale for de millionene som de nå er i minus, eller skal klubben klare det på egen hånd. Det er det store spørsmålet akkurat nå, sier han.

– Derfor klamrer mange seg til det amerikanske håpet – kan det komme noen nye Ryan Reynolds og Rob McElhenney inn og redde klubben? Det skal man ha en sunn skepsis til, men det kan også være en gyllen mulighet til for å ta steget ut av denne miseren som vi er inni akkurat nå, sier han til NRK.

Hollywood-stjernene Reynolds og McElhenny kjøpte den walisiske klubben Wrexham i 2020. Det har vært et lite eventyr, både på banen og i TV-serien «Welcome to Wrexham».

Start-styret undertegnet denne uken en intensjonsavtale med de amerikanske investorene Roger Loughney, David Grim og Jean Bley.

Styremedlem Jens Ove Klev har den siste tiden vært i daglig kontakt med investorene fra USA.

– Det kan være en god løsning for Start. Selvfølgelig vurderes også andre løsninger, ikke bare denne, men sånn som det ser ut nå, er nok dette den mest sannsynlige løsningen. Men alt er opp til medlemmene, det er de som avgjør, sier han til NRK.

– Start er en attraktiv klubb. Vi har en fantastisk stadion og ingen gjeld. Det er mye kultur i veggene med flotte fotballspillere som har en historie, sier han.