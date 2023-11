Kvalikkamp avlyst – Start hadde ikke satt på undervarme

– Her er det ikke spillbart. Det er stor skaderisiko for spillerne, sa dommer Marius Hansen Grøtta til NRK rett etter at avgjørelsen om at kampen mellom Start og Bryne ble avlyst.

Dommer Marius Hansen Grøtta valgte å avlyse kampen mellom Start og Bryne. Foto: Håvard Raustøl / NRK

Dommeren tok avgjørelsen sammen med representanter fra begge klubbene en halvtime før kampen skulle startet.

– Helt håpløst

Start hadde valgt å ikke sette på undervarmen under kunstgresset i Kristiansand, og resultatet var at banen var knallhard da spillerne skulle varme opp før kamp.

Brynetrener Kevin Knappen var ikke nådig mot arrangørklubben Start.

– Flaut og rett og slett for svakt, mener Knappen, som understreker at han støttet dommerens avgjørelse om å avlyse kampen.

Kritisk til Start: Bryne-trener Kevin Knappen (arkivfoto). Foto: Elverum fotball

–Bør Bryne tilkjennes seieren?

–Det skal ikke jeg være bastant på, men det er vel et reglement som ligger der som brukes hvis du ikke klarer å ha banen din i stand.

Mente undervarme ikke var nødvendig

Starts daglige leder Terje Marcussen begrunner avgjørelsen om å ikke sette på undervarmen med værmeldingen tidligere i uka.

–Værvarselet i begynnelsen av uka viste så mange plussgrader at vi fant det unødvendig, sier Marcussen, som sier dialogen med fotballforbundet har vært tett før kamp, og vil være det etter det som skulle vært kamp lørdag kveld.

Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund varsler en avgjørelse søndag ettermiddag. Foto: Terje Pedersen / NRK

Nils Fisketjønn er direktør i konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund, og sier til NRK at det er dommerens soleklare plikt og myndighet til å avgjøre om banen er kampklar eller ikke. Han ber nå klubbene redegjøre:

– Vi har bedt både Bryne og Start om en rapport om kveldens hendelser, og den vil vi ha innen søndag klokka 12. Vil vil fatte en beslutning om veien videre basert på rapportene og gjeldende regelverk i morgen ettermiddag, sier Fisketjønn lørdag kveld.

Vinneren av Start-Bryne skal møte Kristiansund på bortebane onsdag i neste uke, i kampen for å sikre en plass i eliteserien 2024.