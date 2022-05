– Det er svært uheldig at statsadvokatene ikke fikk informasjon fra Agder politidistrikt om en henlagt sak mot Jan Helge Andersen som gjaldt sedelighetsforbrytelse i anledning Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning, skriver Holmen til NRK.

NRK har tidligere omtalt eldre overgrepsanklager mot Jan Helge Andersen.

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen er kritisk til Agder-politiet i en uttalelse til NRK. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Var ikke en del av dokumentene

Staten måtte betale 200.000 i voldsoffererstatning for et overgrep Jan Helge Andersen ble anmeldt for i 2009, meldte TV 2 søndag.

Overgrepet han er anmeldt for skal ha skjedd før drapene i Baneheia.

Politiet varslet ikke Gjenopptakelseskommisjonen.

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder sier nå at denne saken ikke var del av dokumentene i Baneheiasaken, og politiet opplyste heller ikke om 2009-saken til dem.

– Statsadvokatene hadde således ikke kjennskap til denne saken da vi skrev vår uttalelse til Kommisjonen for gjenopptakelse i anledning begjæringen om gjenåpning, skriver Holmen i en uttalelse til NRK.

Staten måtte betale 200.000 i voldsoffererstatning for et overgrep Jan Helge Andersen ble anmeldt for i 2009. Foto: Privat

Mener Kristiansen kunne sluppet ut tidligere

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, tror Kristiansen kunne sluppet ut tidligere hvis anklagene mot Andersen var kjent.

– Sannsynligvis har Viggo Kristiansen måttet sitte mange år ekstra i fengsel som følge av dette. Hvis de opplysningene hadde vært kjent er det åpenbart at man hadde hatt et større grunnlag for å få saken gjenåpnet på et langt tidligere tidspunkt, sier han.

Hva sier dette om politiets håndtering av saken?

– Det viser at det er holdt tilbake informasjon som kunne fått den betydning at saken hadde blitt gjenåpnet på et langt tidligere tidspunkt. Jeg oppfatter det nå at han plasserer ansvaret der det hører hjemme, nemlig hos Agder-politiet.

I hvilken grad er det aktuelt for dere å klage politiet inn for Spesialenheten?

– Det kommer vi sikkert til å gjøre, men da må vi vente til han er frifunnet. Det som er mest interessant er at vi får en granskning av dette, fordi dette er en kultur som må stoppes. Da må det komme kontrollinstanser inn som kan regulere og stoppe dette slik at det slipper å skje igjen.

Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Agder-politiet har ikke villet kommentere

NRK har onsdag kveld vært i kontakt med politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt. Hun opplyser at hun vil svare på kritikken først torsdag.

Politimesteren har tidligere sagt til NRK at hun ikke finner det riktig som politimester i Agder politidistrikt å kommentere enkeltheter i saken før resultatet av etterforskningen foreligger.

– Baneheia-saken er nå under etterforskning av Oslo Statsadvokatembeter, og dokumentene ble i den forbindelse i sin helhet overført statsadvokaten der, har politimesteren sagt til NRK.

Les også: Vil ha ny rettsak mot Viggo Kristiansen

Politimester i Agder, Kjerstin Askholt. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Andersen nekter for anklagene

Holmen skriver at de hadde satt seg inn i saken og videreformidlet eksistensen av saken til kommisjonen, hvis de hadde hatt informasjonen.

Jan Helge Andersen nekter for anklagene i saken som staten betalte erstatning for.

Informasjonen om anklagene kunne vært viktige for Gjenopptakelseskommisjonen, har leder Siv Hallgren tidligere sagt til NRK.

– Ut fra opplysningene som fremgår i vedtaket fra Voldsoffererstatningsnemnda, ville det ha vært naturlig at kommisjonen hadde fått disse opplysningene fra politiet og påtalemyndigheten ved vår behandling av begjæringen, sa Siv Hallgren til NRK.

Siv Hallgren leder Gjenopptakelseskommisjonen. Foto: Heiko Junge / NTB

Undersøker Andersens rolle

I fjor fikk den ene av de to dømte for Baneheia-drapene, Viggo Kristiansen, gjenopptatt saken sin fordi bevisene mot ham er svekket, ifølge Gjenopptakelseskommisjonen.

Det er politiet i Oslo som etterforsker den gjenopptatte saken.

Den nye etterforskningen av Kristiansen forsøker også å finne ut mer om Jan Helge Andersens rolle under overgrepene og drapene i Baneheia 19. mai 2000.

Hittil er det gjort nye DNA-funn som stammer fra Andersen. Politiet mener dette kan være forenlig med overgrep på begge jentene i Baneheia.

Dette er i strid med dommen fra 2002, der Andersen kun ble dømt for overgrep mot den ene jenta.