– Dette er en god gammeldags vinter, slik som vi husker dem fra 70- og 80-tallet, sier Sigmund Clementz, kommunikasjonsrådgiver i If.

Sprengkulde og store snømengder har preget årets vinter, noe som skiller den ut på forsikringsselskapenes skadestatistikker.

– Biler som har kollidert i hverandre, det har vært trafikkaos, rør som sprenges, vannlekkasjer, og hytter som har så mye snø at deler av konstruksjonen hytta er bygd på, bryter sammen.

If opprettet en egen frostskade-telefon i år. Foto: If Skadeforsikring

Badet blir en isbit

– Mange hytteeiere kommer på hytta i vinterferien og ser at badet har blitt en gigantisk isbit. Tak og terrasser har blitt ødelagt på grunn av mye snø, sier Clementz.

I Agder-fylkene og Telemark er det en del skader på hytter som ikke blir så mye brukt, ifølge selskapet. Disse løper den største risikoen.

Også bilskader har økt i takt med uværet. If melder om 20–25 prosent flere bilskader nasjonalt enn vanlig.

– På Sørlandet har strømbruddene ført til at mye matvarer har blitt dårlige, fordi fryseboksen ikke har hatt strøm. Et annet område er holkeskader, altså folk som faller på glatta. Det er mange som har brukket bein og ødelagt tenner denne vinteren, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Råd mot frostskader på eiendom Ekspandér faktaboks Varmeovner på minst 12 grader i rom med røropplegg. Sørg for at ovnene er i god stand.

Steng luker og kjellervinduer med kald trekk.

Steng hovedstoppekranen hvis du reiser bort.

Steng alle utekraner skikkelig, og skru av alle utvendige plastkoblinger.

Reis og sjekk at alt er i orden hvis du har en hytte du ikke har sett til på en stund. Kilde: If Skadeforsikring

Egen frostskade-telefon

Fædrelandsvennen meldte mandag at de store snømengdene har gitt skader for over fem millioner kroner, bare i Vest-Agder. If opprettet en egen varslingstjeneste for frostskader i februar, og fikk over 170 henvendelser bare den første uken.

Husk å stenge hovedstoppekranen hvis du skal reise bort. Foto: If Skadeforsikring

Også Gjensidige merker at årets vinter har bydd på mye snø.

– Det er snøtyngde-sakene det har vært mye av, vi har hatt 160–170 skader relatert til dette, sier Rysstad.

Han tror flere skader vil bli meldt i ettertid.

– De som ikke er på hytta så ofte kan nok få seg en ubehagelig overraskelse når de kommer opp på hytta i påsken