– Først tenkte jeg at det var søppel, men jeg har lært at jeg alltid må undersøke bly nøye, sier Tor Gunnar Heldal.

Under metallsøk forrige uke gjorde han et funn utenom det vanlige på et jorde i Lillesand i Agder.

Etter å ha børstet vekk jord og møkk, så han hva det var.

En amulett med runeskrift fra middelalderen, trolig datert til en gang mellom år 1000 og år 1500.

Tor Gunnar Heldal er over gjennomsnittet interessert i å søke med metalldetektor. Det er lenge mellom hvert gode funn, så det krever en god dose tålmodighet. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Dette var av typen som ble laget av blyplater som ble risset inn med skrift, for så å bli brettet sammen til en amulett.

Slike skulle beskytte mot sykdom eller andre onde krefter.

Påkallelser, bønneformler og hellige navn

Professor i skriftkultur ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, Kristel Zilmer, kjenner til funnet.

Hun sier de kaller slike for blyamuletter, og at disse kan ha runer eller runelignende tegn. Noen ganger er det også bokstaver, korstegn og annet.

– På de ytre lagene, som fortsatt er synlige, kan vi den dag i dag se rester etter innskrifter og andre markeringer.

Zilmer sier at innskriften på de ytre lagene ofte er skadet, og at det må gjøres nærmere undersøkelser med stereolupe og mikroskop før man kan bestemme hva som står.

– Ofte forventer vi å finne korte latintekster som bønneformler, påkallelser og hellige navn. Noen ganger er det bare enkelte tegn som er synlige, men resten av teksten kan være skjult inne i amuletten.

Blyamuletten ble funnet i en åker i Lillesand. Foto: Vetle Hjortland / NRK

Ifølge Zilmer var det på begynnelsen av 2000-tallet funnet 26 slike i Norge.

– Metallsøkerfunn har gitt en betydelig økning og jeg antar at det til nå er funnet rundt 100 i Norge, sier Zilmer.

– Det meste jeg graver opp er søppel

Middelalderviter Terje Ellefsen holdt på å gå i bakken da Heldal viste ham funnet.

– At noe sånt skulle dukke opp i Lillesand er helt fantastisk.

Han forteller at amulettene sannsynligvis ble sydd inn i klærne eller båret rundt halsen. Han antar at en middelalderbonde har pløyd jordet og mistet amuletten uten å legge merke til det.

Metallsøker Tor Gunnar Heldal synes det var stort å gjøre et slikt funn.

– Det jeg mest graver opp er søppel som jern, folie og aluminium, sier han.