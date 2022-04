Har funnet unik båtgrav fra vikingtida

– Det er ikke hver dag at arkeologer kommer over båtgraver fra vikingtida, sier arkeolog Frans-Arne Stylegar i selskapet Nye Veier.

En båtgrav er en type grav, der man har brukt en båt som gravkammer. Nå har en slik grav fra vikingtida blitt oppdaget i Kvinesdal.

– Hvor mye som er bevart av båt og gravgods, vet vi foreløpig ikke. En del båtgraver er rikt utstyrt, sier arkeolog Stylegar.

Graven ble funnet ved hjelp av georadar, da arkeologer undersøkte et jorde i forbindelse med bygging av ny E39.

Den største røde sirkelen viser den nyoppdagede båtgraven, som er lokalisert ute på et jorde. Praksisen med å gravlegge avdøde i båter, fantes i flere kystbygder i vikingtiden. Båten på ni meter kan ha rommet én eller flere avdøde.

Et stort gravfelt

Nils Ole Sundet, prosjektleder i Agder fylkeskommune, sier oppdagelsen var veldig overraskende.

– Vi trodde hele gravfeltet var tapt for alltid. Det er spennende at vi plutselig står med dette funnet, sier han.

Frem til for 150 år siden lå et av de største gravfeltene på Sørlandet her på Øyesletta i Kvinesdal. Men man har trodd at disse skattene har vært tapt.

En rekke gamle gravhauger i Kvinesdal ble ødelagt av maskiner da nye metoder ble innført i jordbruket. Derfor vet ingen akkurat hvor mange gravhauger som lå her.

Funnet i Kvinesdal regnes som sjeldent. De fleste graver fra vikingtiden er nemlig ikke båtgraver.

– De gravlagte tilhørte samfunnets øvre sjikt, sier arkeolog Stylegar.

Arkeolog Frans-Arne Stylegar sier at gravene på Øyesletta var i bruk for mellom 500 og 2000 år siden. Foto: Lars Eie / NRK

Veiprosjekt kan bli rammet

Det var i forbindelse med forarbeidet til bygging av ny E39 gjennom Kvinesdal at gravfunnet ble gjort. Funnet kan få konsekvenser for veiprosjektet.

– Tilførselsveien til nye E39 som skal bygges kan berøre dette området. Dersom det skjer, må vi gjøre en arkeologisk utgraving her, forklarer prosjektleder Sundet.

Foreløpig er det usikkert om grunneieren ønsker utgraving, men dersom det skal bygges vei på jordet, må det graves.

– Men det er for tidlig å si om dette endrer noe på hvor veien vil gå, legger Stylegar til.