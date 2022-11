Vi bruker mer penger på restaurant nå enn før pandemien

– Vi har veldig travle helger. Jeg tror folk trenger å være sosiale i nedgangstider, sier Jostein Strøm.

Han er restaurantsjef hos Madam Reiersen i Arendal. Her har de merket at folk prioriterer å spise ute selv om alt har blitt dyrere.

Strøm har full restaurant fram mot jul, men lurer på hvordan det blir etter nyttår.

– Jeg er litt spent på om vi vil merke nedgangstidene bedre i januar, sier han.

Madam Reiersen i Arendal er en av mange restauranter som har lagt et godt år bak seg. Foto: Espen Bierud / NRK

– Beste år noensinne

Tall fra Bank Axept og Vipps til og med oktober i år viser en økning på 9 prosent for restaurantbransjen sammenliknet med 2019.

I Trondheim driver Roar Hildonen stedene To rom og Kjøkken og E.C Dahls Pub & Kjøkken. Han har merket økningen godt.

– Hos oss blir 2022 det beste året noensinne. Omsetningen i forhold til 2019 er nok opp minst 10 prosent, sier Hildonen.

Han forteller om to tøffe måneder i januar og februar med strenge begrensninger.

– I mars fikk vi en «ketsjupeffekt» også har det vært full fart siden.

Roar Hildonen har vært i serveringsbransjen i Trondheim i 40 år. Han forteller at 2022 har vært det beste året noensinne på hans steder. Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

Kutter ned på varehandel

Sist uke lå kortbruken hos norske restauranter på 19 prosent over 2019-nivå, justert for inflasjon. Det viser ferske tall fra DNB.

– Denne trenden er oppegående uke for uke og vitner ikke om at privatpersoner strammer inn på restaurantbesøk i førjulstiden, sier direktør for datatransformasjon hos DNB Ine Oftedahl.

Under pandemien brukte folk mye penger på sportsutstyr, elektronikk, hus, hjem og hobby.

Nå bruker vi mindre penger på det som blomstret under pandemien til fordel for restaurantbesøk og uteliv, ifølge Oftedahl.

Hun synes det er overraskende at restaurantbesøk ligger 19 prosent over normalen samtidig som vi er i en økonomisk krevende tid.

– Vi hadde forventet at folk hadde begynt å justere ned på alt man ikke absolutt er nødt til å bruke penger på, deriblant restaurant.

Ine Oftedahl i DNB sier det er åpenbart at folk vil være sosiale med venner og familie og heller kutter ned på varehandel. Foto: Stig B. Fiksdal

Folk tok byen tilbake

Jon Anders Henriksen er direktør for næringspolitikk i Oslo Handelsstand Forening. Han sier serveringsbransjen er godt fornøyd med året.

– Folk tok byen i bruk igjen og gjestene kom tilbake. Det har gagnet serveringsbransjen stort og alle er lykkelige for det, sier han.

Henriksen forteller at det meste av bord før julebordsesongen allerede er reservert. Han er mer spent på første kvartal neste år.

– Jeg tror det blir kjempetøft fordi gjester og turister vil være bekymret for økte renter og priser.

Børge Beisvåg i Næringsforeningen i Trondheimsregionen er også spent på hvordan 2023 vil bli.

– Både i forhold til privatmarkedet og hvordan de økonomiske utsiktene blir. Det har også vært en utfordring å få ansatte tilbake i bransjen, sier han.