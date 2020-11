Drosjesjåfører ber folk gi beskjed om smitterisiko

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg vet om sjåfører som føler seg så utrygge at de har sagt fra seg drosjen og velger å være hjemme nå, sier styreleder i Norges Taxiforbund Øystein Trevland.

Han forteller at det ikke er noen selvfølge at selskap eller sjåfør får beskjed om formålet med en tur er å kjøre noen til et testsenter.

– Det er svært sjelden at det gis beskjed om det på forhånd. Det gjelder både privatpersoner og helseforetak.

Styreleder i Norges Taxiforbund Øystein Trevland, skulle ønske folk var flinkere til å gi beskjed om de mistenker at de kan være smittet. Foto: Norges Taxiforbund

Sjåfører har fått mistanke

Daglig leder i Taxi Arendal Oddrun Gjeruldsen, sier at sjåfører som kommer opp i slike situasjoner kan bli veldig engstelige.

– Noen har familie som er i risikogruppa. Andre har en underliggende sykdom selv. I tillegg kommer de som bare er veldig redde for å bli smittet.

Hun forteller om sjåfører som har fått mistanke om at en kunde er på vei for å teste seg, og at nærmere undersøkelser har bekreftet det.

Da har kunden fått beskjed om å si ifra hvis testen er positiv. Så langt har de ikke hørt noe om det.

Andre tilfeller har fått større konsekvenser.

Det har vært når kommuneoverlegen har tatt kontakt for å gi beskjed om at de har kjørt noen som har vært smittet.

Da har sjåføren havnet i karantene, noe som også er en bekymring.

– Det er kostbart for en bransje som allerede er skadelidende. Vi merker det litt på lommeboka alle sammen, sier Gjeruldsen.

Daglig leder i Arendal Taxi Oddrun Gjeruldsen, påpeker at de aller fleste er flinke til å beskytte både seg selv og andre. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Mer utsatt enn andre

Drosjesjåførene bekymrer seg ikke uten grunn.

Ny forskning ved FHI viser at drosjesjåfører er mer utsatt for covid-19 enn arbeidere i de fleste andre yrker. Mellom juli og november i år, var det 2,6 smittede per tusen i yrkesaktiv alder. Blant drosjesjåfører var tallet 4,2 per tusen.

Ifølge FHI er det den enkelte virksomhet som har ansvar for å vurdere om transporten tilfredsstiller krav til smittevern, og dermed kan tilbys. Om det er helsetjenesten som rekvirerer transport, skal det gis beskjed om det må settes i verk sterkere tiltak.

Gjeruldsen i Arendal Taxi sier at de alltid har smittevernutstyr klart i bilene, slik at de skal kunne ta ekstra forholdsregler når det er behov for det.

Det er imidlertid ikke så lett når de ikke får beskjed.

Kommuneoverlege i Kristiansand Styrk Fjærtoft Vik, reagerer på det han får høre.

– Det er ikke slik det skal være. De som skal til testing, må enten ordne egen transport eller ringe testsenteret. Der skal de hjelpe med forsvarlig transport, sier han.

Smitterisikoen er et vanlig samtaleemne blant drosjesjåfører i Arendal. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Påbyr munnbind

Så langt er det heller ikke noe generelt påbud om bruk av munnbind i drosjer. I regjeringens nye forslag til tiltak i byer med høyt smittetrykk, er det imidlertid noen nye anbefalinger. Der det innføres påbud om munnbind i kollektivtrafikken, er anbefalingen at det også skal gjelde i drosjer.

Denne uken ble det påbudt med munnbind i drosjer i Oslo.

Razzaq Mohammad i Oslo Taxi synes det er bra, både med tanke på sikkerhet og fordi det vil bli lettere for ham å stille krav til dem som skal sitte på.

– Når jeg sier at det er myndighetene som har bestemt at de må bruke munnbind, kan de ikke si nei, sier han.