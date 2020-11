Regjeringen foreslår å stenge svømmehaller og treningssentre

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De to siste ukene har antallet smittetilfeller i Norge økt raskt. Spesielt i byene er smittetrykket høyt.

Både Bergen, Oslo og Trondheim har registrert høyest antall smittede den siste uken. I Tromsø blir situasjonen omtalt som alvorlig og uoversiktlig.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen sa onsdag at han var svært bekymret over stigende smittetall, og ba om kraftigere smittetiltak fra regjeringen.

– Vi trenger kraftigere tiltak. Vi venter på hva regjeringa sier, og så vil vi før helga avgjøre hvilke tiltak vi setter inn.

Foto: Julianne Flølo

Liste med tiltak

Smittetrykket har vedvart til tross for at flere steder har innførte en rekke omfattende smitteverntiltak i forrige uke.

Nå får Valhammer i Bergen og de andre byene med høyt smittetrykk en rekke forslag til tiltak som regjeringen mener bør vurderes innført:

Stans i breddeidrett for voksne

Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år

Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld

Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer

Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport

Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå

To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs

Obligatorisk hjemmekontor

Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk

Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange møtes innendørs.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal vurdere hvilke tiltak som er aktuelle i ulike regioner i landet.

SMITTEREKORD: 82 personer fikk påvist koronavirus i Bergen onsdag. Det er det høyeste smittetallet som er registrert i byen.

Skoler kan bli røde

Flere skoler over hele landet har sendt elever hjem etter at ansatte og elever har fått påvist koronavirus. I listen over tiltak mener regjeringen at rødt nivå bør innføres på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå.

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo opplyser til NRK at han ikke vil kommentere tiltakene fra regjeringen før de har holdt pressekonferanse fredag klokken 13.

Kommunen vil først vurdere hvilke tiltak som skal innføres eller skjerpes før de sier noe mer.

AVVENTER: Bygårdsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo vil ikke kommentere regjeringens tiltak før de selv har vurdert hvilke tiltak som skal innføres.

Alle elevene ved Tromsdalen videregående i Tromsø skal testes for korona, etter at tre elever her har testet positivt. Elevene ved skolen har hatt mye sosial kontakt på fritiden, også på tvers av klassene.

Tirsdag flyttet testpersonell inn på Kongsbakken skole og startet massetesting av rundt 700 elever.

– Vi har sett at de ungdommene som til nå har testet positivt, har svake eller ingen symptomer. Da blir det vanskelig eller skummelt om de går ut i samfunnet og er til risiko for de sårbare gruppene, sier fagleder for koronasenteret i Tromsø.