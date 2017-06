Gjemte blodige klær på gutterommet

Mens tiltalte satt i avhør hos politiet, foretok kriminaltekniker Asbjørn Vigleik Follerås og kollegaen undersøkelser hjemme hos 16-åringen, som er tiltalt for dobbeltdrapet i Kristiansand.

Der fant de blodige klær og sko. Det viste seg at blodet tilhørte ofrene.

– Mens han var i avhør som sikta, fant vi skoene hans hjemme, med blod fra Hassan, sier Follerås.

I retten ble det vist frem bilder fra gutterommet. Plakater av Batman, hodeskaller og en kattunge hang på veggene.

Innerst i skapet fant politiet ei dongeribukse med blod fra Tone Ilebekk, Jakob Hassan og tiltalte selv.

I avhør stilte han opp med jakka han skal ha brukt under drapene.

Tiltalte hadde denne buksa på seg under drapet. Foto: Politiet

Kniven stukket ned i løv

Drapsvåpnet ble funnet like ved tiltaltes bolig, og han var selv med og viste politiet hvor den lå.

– Kniven ble funnet bak en stein, stukket ned i noe løv, sier kriminaltekniker Barbro G. Engebretsen, som også vitnet tirsdag.

Jakob Hassans mor forlot rettssalen da kniven skulle vises for retten.

Tiltalte sitter mellom sin forsvarer og vergen, og følger med på fremvisningen av bevisene på storskjerm. Han har i dag kastet blikk bort på Tone Ilebekks enkemann og to sønner.

Kniven ble funnet bak denne steinen. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Vil frem til planlegging

Aktor, statsadvokat Jan Tallaksen, tegnet i går et bilde av tiltalte som beregnende, og ville frem til at drapet på Jakob Hassan var planlagt.

Blant annet spurte han gutten om han hadde satt mobilen i flymodus før drapet, noe tiltalte nekta for i retten.

Senere viste Kripos-analytiker Cato Meijer at han gjorde nettopp det.

En halvtime før drapet, mens han var sammen med Hassan og bar kniven i lomma, slo tiltalte mobilen i flymodus.

Kaldt hode

– Vi ser ofte at når drapsmannen har planlagt handlingen, er vedkommende nøye med å ikke etterlate spor i forkant, sa Meijer.

Han la til at tiltalte måtte hatt et «kaldt hode», som klarte å skru ut batteriet på Hassans telefon etter å ha knivstukket han rundt 30 ganger.

Kripos konkluderer med at tiltalte har forsøkt å unnlate å etterlate seg spor i forkant av handlingen.

Forsvarer Svein Kjetil Stallemo er sterkt uenig i påstanden, og mener det at gutten ringte en kamerat fra åstedet viser at han ikke har tenkt slik.

Rettsmedisiner Arne Stray-Pedersen skal fremlegge obduksjonsrapportene.

Til slutt skal rettspsykiater Lene Christin Holum komme med sine vurderinger av tiltalte.

Går trolig ikke for forvaring

Det vil ha betydning for straffen hvorvidt tiltalte anses som en fare. Aktor har sagt at det foreløpig ikke peker mot en forvaringsdom.

I går sa bistandsadvokat for Tone Ilebekks familie, Tove Karlsen Westbye, at det virker som om gutten har drept for bagateller.

Hun lurte på hva han kom til å gjøre neste gang han ble veldig sint på noen.