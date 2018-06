Den er unik og kan bli helt avgjørende ved hjerteinfarkt

Ambulansen det er snakk om, er infarktambulansen som er stasjonert i Kristiansand.

– Det ser ut som om vi treffer veldig godt på å finne de som har hjerteinfarkt, sier lege og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Lars Jakobsen.

Den spesielle ambulansen som til nå har hatt 70 pasienter, drives av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Sørlandet sykehus. Det hele er et forskningsprosjekt som har som mål å identifisere pasienter med hjerteinfarkt tidligere og mer nøyaktig enn før.

Lege og stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Lars Jakobsen, sier utstyret som er i ambulansen, gjør at pasienten raskere kan komme til behandling. Foto: Hilde Skarvøy Gjestland / NRK

Sparer viktig tid

Det unike med infarktambulansen er at den har utstyr til å ta ultralydbilder av hjertet.

Før kunne slike bilder tas først etter at pasienten hadde kommet til sykehuset. Nå kan det gjøres i ambulansen.

Ambulansearbeidere i Kristiansand har fått opplæring i å ta bilder. Når det er gjort, sendes bildene umiddelbart over til en hjertespesialist på sykehuset, som så analyserer dem for å se om det er tegn til infarkt.

– Vi sender bildene til kardiologen i stedet for å sende pasienten dit. Det sparer vi viktig tid på, sier Jakobsen.

Om kardiologen mener det er snakk om et infarkt, kjøres pasienten direkte til behandling.

Ambulansearbeiderne har også lært å analysere en test som viser om det er forhøyede hjerte-enzymer i blodprøven, noe som kan tyde på et infarkt.

Hva som foregår i hjertet til en pasient, kan ses på en skjerm i ambulansen. Bildene som kommer opp kan sendes til en hjertespesialist på sykehuset. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Gode erfaringer

Ambulansearbeider ved Sørlandet sykehus, Inger Helene Grostøl, er en av ambulansearbeiderne som har fått opplæring. Hun har tro på prosjektet.

– Det kan se ut som om vi klarer å få pasientene til riktig sykehus og til riktig tid, slik at de får nødvendig behandling tidsnok, sier hun.

Infarktambulansen som har vært på veien siden oktober i fjor, er sannsynligvis den eneste i sitt slag i verden. Det blir den imidlertid ikke så lenge.

Ifølge Jakobsen har prosjektet vært så vellykket, at det nå skal utvides. Porsgrunn skal få en tilsvarende ambulanse.

Ambulansearbeider ved Sørlandet sykehus, Inger Helene Grostøl, er en av flere ambulansearbeidere som har fått opplæring i å bruke utstyret i infarktambulansen. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Skal forskes på

Satsingen på infarktambulanser skal forskes på og resultere i en forskningsrapport som vil gi svar på hvor vellykket denne satsingen egentlig har vært. Resultatet kan bety langt bedre prognoser for de 13 000 som hvert år rammes av hjerteinfarkt i Norge.

– Treffer vi så godt som vi tror, gjør dette at flere kommer til behandling, sier Jakobsen.

Ved infarkt må pasienten til PCI-behandling, eller utblokking som det også kalles. Dette er en metode som går ut på å åpne trange blodårer i hjertet.

Europeiske retningslinjer anbefaler at dette skjer innen to timer for risikopasienter.