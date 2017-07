– Jeg er ganske berørt av situasjonen, for det var et massivt steinras. Jeg har enda en uggen følelse, sier leder av «Via Ferrata-løypen» i Valle, Arne Bakke.

Politiet fikk rett før elleve i dag melding om et stort steinras på Nomelandsfjellet i Valle, Setesdal i Aust-Agder. Raset skal ha gått etter at en stor steinblokk har falt ned.

Bakke kunne se raset hjemmefra og kom raskt til stedet.

– Jeg tenkte at jeg måtte komme meg bort og se om det hadde vært folk der. Jeg visste at jeg ikke hadde folk der som var organisert hos oss, men man vet jo aldri om det kunne være andre der.

Bakke leder til daglig «Via Ferrata-løypen» som har gått langs fjellsiden av Nomelandsfjellet. Løypen har tiltrukket seg mange turister de siste årene. Nå kan det se ut som at løypen ikke lar seg redde.

– Vi er glad for at ingen er meldt skadet

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Jeg er først og fremst glad for at ingen foreløpig er meldt skadet, sier Valle-ordfører Steinar Kyrvestad.

Han mener det er synd for kommunen at det ikke ser ut til at« Via Ferrata-løypen» lar seg redde, men sier at det kan tenkes på senere.

– Det er synd for prosjektet, men det er først å fremst viktig at det foreløpig ikke ser ut til at folk har kommet til skade. Prosjektet kan vi ta i morgen og alle andre dager. I dag er det raset som er viktig.

Geolog har nå startet undersøkelser på rasstedet.. Hjelpemannskaper venter på at geologen skal gi klarsignal for at de kan ta seg in og starte søk med hunder.

Foto: Bjørn Harald Jordan

– Skummelt

Anders Andersen er utflyttet Setesdøl, men er tilbake på ferie.

Han ble vitne til raset og forteller at han senest i går så et bilde på Facebook av et ras på nøyaktig samme sted for akkurat 70 år siden.

– Det var veldig spesielt. Støvskyen og raset var identisk som for 70 år siden, forteller Andersen.

Han kan fortelle at det er et svært overheng som har rast fra fjellet.

– Det er jo skummelt. Det jeg tenkte mest på var om det hadde gått med noen mennesker i raset. Det har klatret turister der så lenge jeg kan huske.