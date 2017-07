Steinras i Valle: Ikke tegn til folk i raset

Søkshunder er på vei til raset i den populære klatreløypa Via Ferrata i Valle. Det kan være fare for flere ras i området.

– Vi vet ikke, men luftambulansen ser fra lufta at det er mer løs masse eller stein i sida. Derfor har vi valgt å ikke sende inn personell i rasområdet.

– Nedfallsområdet for raset er på over 100 kvadratmeter og cirka 3 meter tykt, opplyser operasjonleder Sveinung Alsaker.

Klokken 11:42 opplyste politiet om at luftambulansen har søkt i rasområdet, men at de ikke har funnet tegn til at personer har blitt rammet av raset.

– veldig spesielt fordi det ble lag tut et bilde i går av et ras for 70 år sien,Ander utflytta setesdøl

støvskyen og raset var identidsk

svært ras altså

hella var svær overheng

det er jo skummelt, det tenkte mest på om det hadde gått med noen mennesker

tyskaren så lenge du kan minnas

Politiet fikk melding om et stort steinras på Nomelandsfjellet i Valle, Setesdal i Aust-Agder, klokken 10:52. Raset skal ha gått etter at en stor steinblokk har falt ned.

Geolog fra Norges geotekniske institutt er på vei for å undersøke stedet, opplyser politiet.

Steinraset skjedde i et turområde, men politiet hadde ingen indikasjoner på at det rammet folk.

– Luftambulansen søker etter folk i rasområdet, opplyste operasjonsleder Sveinung Alsaker til NRK klokken 11:18.

Luftambulansen opplyste om at raset har krysset en etablert klatrerute på stedet.

Politiet og brannvesenet var på stedet klokken 11:08.

