238.000 foreldre kan sjekke sitt barns historikk på Vipps.

Bare 50.000 gjør det månedlig, opplyser betalingstjenesten til NRK.

Det er altså tre av fire foreldre som ikke sjekker hvor barnas penger kommer fra.

Dette gjelder barn under 15 år, hvor foreldrene har gitt samtykke til at barnet får opprette en Vipps-konto.

Før Vipps tok grep i høst, for å gjøre prosessen med foreldrekontroll mer lettvint, var tallet nede i 3.600 i måneden.

NRK skrev tidligere denne uken om at barn nede i 8–10 års alderen selger nakenbilder av seg selv.

Agderpolitiet gjør beslag av slike bilder og videoer hver uke.

Vipps trekkes frem som én av flere plattformer hvor slik handel skjer.

– Politiet, Kripos og Økokrim har god kontakt med Vipps. Jeg vil rose det samarbeidet. Samtidig er det viktig at foreldre tar initiativ til å være tett på hva barna holder på med på nett.

Det sier justisminister Emilie Enger Mehl, som fredag besøkte hovedkontoret til Vipps i Oslo.

Justisminister Emilie Enger Mehl roser samarbeidet politiet har med Vipps. Foto: Vegard Blodstrupmoen Lien / NRK

Formålet med besøket var å lære mer om hvordan transaksjonsetterforskerne samarbeider med politiet for å bekjempe digital kriminalitet mot barn og unge.

– Mange barn er til stede på nett, og vi vet at det dessverre er aktivitet som kan være skadelig for barn og unge uten at de ser konsekvensene av det selv, sier Enger Mehl.

Styrket samarbeid med politiet

Siden oppstarten i 2017 har Vipps jobbet med politiet. Samarbeidet har blitt styrket de siste årene.

– Dette er et område hvor vi virkelig kan gjøre en forskjell. Vi behandler enorme mengder data. Dette er noe myndighetene er svært opptatt av, og noe man kjenner på som forelder selv, sier Vipps-leder Rune Garborg.

Nå jobber omtrent 20 personer innenfor det de kaller transaksjonsetterforskning.

– De ser etter uvanlige mønster i transaksjoner, og rapporterer til politiet og myndighetene, sier Garborg.

Han understreker at de skal gjøre sitt ytterste for å få slutt på samfunnsproblemet.

Han forteller om et enormt engasjement, kompetanse og vilje til å fjerne et stort samfunnsproblem:

– Vi må sørge for at det er enkelt for foreldre å ha oversikt over barnas transaksjoner.

Les også: Små barn selger nakenbilder på nett – nå krever Barneombudet tiltak

Når foreldrene har godkjent at barnet får Vipps, ligger det automatisk inne en funksjon som gjør at man kan følge betalingshistorikken til barnet.

Mange foreldre vet trolig ikke om denne løsningen.

– Når vi lager produkter og tjenester forsøker vi å lage det så enkelt som mulig for foreldre å ha oversikt. Det er viktigere enn alt annet vi gjør, sier Garborg.

Betaling via en tredjepart

NRK er kjent med at barn og unge kan få hjelp av en tredjepart til å ta imot penger for nakenbilder.

Det kan for eksempel være en «alliert», som mottar pengene på sin konto, og gir de videre i form av kontanter.

Andre får betalt i gavekort eller spillpenger.

Rune Garborg fra Vipps sier at å avdekke mistenkelige transaksjoner er blant deres viktigste arbeid. Foto: Vegard Blodstrupmoen Lien / NRK

En annen faktor som gjør arbeidet krevende er at mange bruker internasjonale plattformer.

– Plattformer som Facebook og Snapchat er krevende å regulere. Vi må samarbeide med andre land og se på hvordan vi kan sikre at politiet får tilgang til bevis på disse plattformene og har mulighet til å ta beslag. Samtidig må vi ta ansvar for det som kan gjøres nasjonalt, sier Enger Mehl.

Foreldre må ta ansvar

Justisministeren oppfordrer barn og unge til å ta kontakt med politiet dersom de har spørsmål eller trenger veiledning anonymt.

– Det er lett å komme i kontakt med politiet på deres tjeneste Sikker Chat hvis man vil melde fra om noe som er fortrolig, sier hun.

Samtidig har foreldre et ansvar for å benytte seg av muligheten til foreldrekontroll, mener Enger Mehl.

– Det er viktig at de voksne har høy bevissthet om nettvett for at barna skal få det. Jeg vil oppfordre foreldre til å ha samtaler med barna sine om hvor lett det er å bli utnyttet på nett. Eventuelt at voksne søker informasjon selv, hvis man er usikker, sier hun.