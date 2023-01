– Barn fra 8-10 årsalderen tar bilder av rumpa si eller danser nakne og selger til fremmede. De får betalt i spillpenger, sier Mia Landsem.

Hun jobber for å avsløre ulovlig deling av nakenbilder.

Landsem forklarer at mange har skrevet prislister på sin hemmelige snapchatkonto med hva ulike typer bilder og video koster.

– De får betalt alt fra hundre til tusen kroner for materiale i undertøy eller av nakne kropper.

Kripos melder om en økning i antall barn og unge som selger seksualiserte bilder av seg selv.

Lenger nede i artikkelen får du tips til hvordan du kan snakke med barn om nakenbilder.

Kjenner seg ikke som ofre

Barna forteller til politiet at de ikke kjenner seg som ofre, men som den som har lurt en voksen og tjent penger.

– Jeg tror dessverre mange foreldre vil bli overrasket fordi man tenker at det skjer et annet sted. Men så det skjer kanskje på soverommet til din 12 år gamle sønn eller datter, sier leder i seksjon for grov vold og seksuelle overgrep ved Agder politidistrikt, Kenneth Rafaelsen.

De jobber med å overvåke personer som laster ned overgrepsmateriale. Hver måned pågriper de i snitt to personer.

Her jobber to av Agder-politiets etterforskere med å avsløre overgripere som har lastet ned overgrepsmateriale. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Politiet i Agder gjør beslag av bilder og videoer hver eneste uke. Politiet sier at etterspørselen etter overgrepsbilder av barn og unge er betydelig.

At barn og unge har tilgang på smarttelefoner tidligere gjør det enklere å ta bilder og video av seg selv. Politiet tror dette gjør at omfanget øker.

– De har tilgang på apper og chatterom som foreldrene knapt har hørt om. De er vant med å ta selfies og hvis de da tar en nakenselfie så er det enkelt å dele det videre, sier han.

I 2020 lanserte Kripos rapporten Barn som selger egenprodusert overgrepsmateriale, som avslører økningen av bilder på digitale plattformer.

Undersøkelsen viste at 46 prosent av barn i alderen 13-18 år er blitt spurt om å sende nakenbilde.

– Nøyaktig hvor mange tilfeller av delte bilder som er avdekket, har ikke Kripos tall på, sier Helge Haugland i Kripos.

Han har jobbet med bekjempelse av overgrep på nett i mange år.

Å få mindreårige til å gjøre seksualiserte handlinger på seg selv, og sende bilder og filmer av det, er sidestilt med voldtekt.

Kripos erfarer at voksne utgir seg for å være barn eller ungdom, for å få kontakt. Men det skjer også at barn sender bilder til hverandre.

– Jenter i alderen 13-16 år kan også være en pådriver og ha et ønske om å selge egenprodusert materiale og leter etter «sugardaddys» på nett, som kan betale.

Det sier Pernille Lavoll Baade i regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Sør).

I Kripos-rapporten går det frem at mange som betaler for bilder er kjent for politiet fra før, flere av dem for seksuallovbrudd.

Tre ulike plattformer

Bilder og videoer deles på ulike plattformer. Sosiale medier som Snapchat, Yubo og chattetjenesten som Omegle.

NRK testet chattetjenesten Omegle. En sted du kan være anonym og chatte med folk fra hele verden.

Vi utga oss for å være unge jenter i alderen 13-17 år. I flere chatter tok det bare sekunder før spørsmål om sex og nakenbilder ble tema.

Flere ba om Snapchat-brukeren vår til tross at vi utga oss for å være helt nede i 13 års alderen.

Alternativ betaling skjult for foreldrene

Lavoll Baade i RVTS Sør forklarer at mange ungdommer frykter at bildene sprer seg, eller at foreldrene får vite om det de har gjort.

– Hvem er disse ungdommene?

– De som gjør dette er veldig aktive på sosiale plattformer og fremstår som ukritiske i møte med fremmede, sier Lavoll Baade.

De har som regel åpne profiler.

Hun forklarer at ungdommene lager seg nye måter å skjule aktiviteten. De har en Snapchat for venner og en konto for fremmede.

Pengene får de sendt til en digital lommebok, istedenfor til kontoen som foreldrene gjerne har tilgang på.

De yngste barna som ikke har Vipps, kan få betalt i spillpenger eller digitale gavekort, helt skjult for foreldrene.

Hun er bekymret for langtidskonsekvensene for disse ungdommene.

– Flere studier viser at ungdom som har solgt nakenbilder og filmer på nett, går med en konstant bekymring om hvor dette materialet har tatt veien, sier Lavoll Baade.

Pernille Lavoll Baade i RVTS Agder forteller at barn deler bilder av seg selv i seksualiserte stillinger. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

Når overgriperen våkner

Barn og unge blir også lurt av sine overgripere. Da kontakter mange Mia Landsem.

– Ofte blir jeg kontaktet fordi barnet blir presset til å sende mer materiale av seg selv. Det kan også ende med trusler om fysisk omgang, sier hun.

Hun kontaktes cirka tre ganger i måneden av barn, ungdom og foreldre som trenger hjelp.

– Mange vet ikke at mottaker kan ta bilder av mobil- eller dataskjermen og spille inn videoer fra Snapchat eller chatterom uten at man får varsel, sier hun.

Tale Maria Krohn Engvik, eller «helsesista» ber foreldre snakke med barna, og ikke fordømme slik at barna tør å fortelle om livet på sosiale medier. Foto: Privat

Også «Helsesista», Tale Maria Krohn Engvik, er sterkt engasjert i dette. Hun synes utviklingen er skremmende.

– Jeg har hatt samtaler med 13-åringer som heller vil ta livet sitt enn å fortelle om bildene til foreldrene sine, forteller Krohn Engvik.

Noen ganger truer mottakerne med å dele materialet med offerets venner, foreldre eller idrettslag hvis ikke bildene fortsetter å komme.

– For mange er det å få penger for å selge lettkledde bilder blitt vanlig og mange jenter gjør det fordi de er sårbare, vil bli likt og få bekreftelse, sier hun.

Helsedirektoratet har startet hjelpetilbudet «Det finnes hjelp» for voksne med seksuell interesse for barn.

Foreldrene trenger opplæring

Mia Landsem etterlyser at nettovergrep tas på alvor. Nylig ble nettvett.no og slettmeg.no stengt eller lagt ned på grunn av økonomien. De var stengt i to uker men er i drift igjen nå.

De mottar flere tusen henvendelser hvert år om digitale sikkerhetsspørsmål.

– Vi må ha på plass læring og fagpersoner som kan fortelle om farene og sørge for at det finnes et sted å henvende seg dersom de skulle bli utsatt for noe fælt, sier hun.

Det finnes foreldrekontroller på alle smarttelefoner. Men mange vet ikke om den funksjonen.

– Foreldrene får ingen opplæring i hvordan de skal bruke foreldrekontroller, sier Landsem.

Kripos advarer og understreker at delte bilder lever lenge på nett.

– Dersom det er interesse for bildet så vil det nok bli delt på mange plattformer og leve på nett for alltid.