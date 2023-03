– Vi står ovenfor en ufattelig tragedie. En mor og en søster har blitt drept. Seks søsken står igjen uten sin mor og søster.

Det sa bistandsadvokat Kristine Eide under siste dag i Agder tingrett fredag.

Hun representerer de tre gjenlevende døtrene til 56-åringen som 28. mars i fjor drepte kona Najah Alsharaa (42) og datteren Khadijeh Saed (20) på Søm i Kristiansand.

– Det er ikke mulig å sette seg inn i den sorgen og smerten som de etterlatte føler, sa Eide.

Kristine Eide er bistandsadvokat for de tre gjenlevende døtrene til tiltalte. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Tidligere denne uka forklarte den tiltalte familiefaren seg i retten. Han erkjente ikke straffskyld for dobbeltdrap.

Han er også tiltalt for å ha utført drapene med sønnen som vitne. 9-åringen kom hjem fra skolen rett før tiltalte drepte kona og datteren i gangen hjemme. De to ble drept med hammer og kniv.

9-åringen var også passasjer i bilen da en nabo kjørte tiltalte til politistasjonen rett etterpå.

– Han har vært vitne til grufulle handlinger, uttalte aktor i saken.

Ba om 21 års fengsel

Fem av de seks gjenlevende barna, tre jenter og to gutter, var til stede på rettens siste dag.

Aktor Jan Tallaksen ba om lovens strengeste straff, 21 års fengsel, for den tiltalte 56-åringen.

Han mener mannen var tilregnelig da han gjennomførte drapshandlingene.

– Jeg vil karakterisere drapene som en brutal, hjerteskjærende handling. Utført med et sinne og en kraft mot de to som raskt har medført at de ble satt ut av spill og døde, sa Tallaksen i sin prosedyre.

Han mener det ikke foreligger noen formildende omstendigheter i saken.

Forvaring ble vurdert, men aktor mente ikke det var nødvendig å legge ned krav om dette.

Statsadvokat Jan Tallaksen er aktor i saken. Han la ned påstand om 21 års fengsel for tiltalte i Agder tingrett. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Kniv og hammer under pute

Tiltaltes forsvarer Mohamed Hamzaoui la ned påstand om frifinnelse. Han mener 56-åringen ikke er ferdig utredet.

Forsvareren stiller spørsmål ved at 10–12 psykologer og helsepersonell har stilt helt andre diagnoser enn de sakkyndige har gjort i retten.

– Ved en innleggelse eller fengsling har man døgnkontinuerlig tilsyn med vedkommende og mye mer tid. De vurderer på en annen måte en de sakkyndige gjør, sier Hamzaoui til NRK.

Tiltalte har i dag en uspesifisert psykotisk diagnose. Forsvarer opplyser også om at han går på et titalls tabletter daglig.

Et sentralt punkt i retten har vært hvorvidt tiltalte er strafferettslig tilregnelig.

Sjubarnsfaren drepte kona og datteren med hammer og kniv.

I hovedforhandlingene har det kommet fram at han i over ett år har oppbevart dette under en pute i stua.

Aktor mener dette viser at handlingene ikke skjedde på ren impuls.

Tiltalte skal ha begått drapet med denne hammeren og kniven. Foto: Anna Rut Tørressen / NRK

Demon ba han om drepe

To av døtrene har også vitnet i saken. De mener faren lyver når han sier at han ikke husker hva som skjedde på drapsdagen.

I retten forklarte tiltalte at han våknet klokken fire om morgenen den 28. mars i fjor, og møtte en skikkelse han sier var en demon.

– Han sa jeg måtte drepe. Så våknet jeg på sykehuset, forklarte han.

I retten har de to døtrene som har vitnet fortalt at faren har god hukommelse.

– Begge forteller om en svært god husk. Tiltalte er en som husker svært godt, sa aktor.

Døtrene har i retten fortalt hvor tøff hverdagen er ett år etter drapet.

– Han har ødelagt familien og hele mitt liv. Det finnes ikke ord for å beskrive hvordan jeg har det, skal den ene datteren ha uttalt i retten ifølge bistandsadvokat Eide.

Krever 4 millioner i erstatning

Bistandsadvokatene til de seks gjenlevende barna la ned påstand om at det skal utbetales nesten 4 millioner kroner i i forsørgertapserstatning og oppreisningserstatning.

For den yngste gutten som var 9 år da handlingene fant sted utgjør beløpet til sammen i overkant av 1, 5 millioner kroner.

Det er foreløpig usikkert når dom i saken kommer.