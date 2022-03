– Jeg tenker på alle barna som så dette. Det er sterk kost som kan være traumatisk å bearbeide, sier en kvinnelig nabo. Hun ønsker å være anonym.

Kvinnen var selv vitne til dramatikken som oppsto i forbindelse med drapene i et boligområde i Kristiansand mandag.

To kvinner døde, begge har syrisk opprinnelse.

En mann i 50-årene, også han fra Syria, er siktet for to drap.

Politiet har tidligere opplyst at det er en relasjon mellom de drepte og den siktede i saken. NRK erfarer at alle tilhører samme familie.

I dette området skal forsøk på gjenoppliving ha skjedd. Dette er en trafikkert gate i bydelen. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Naboen som ble vitne til gjenopplivingen midt i gata, forteller at scenene som utspilte seg var fryktelig vonde å være vitne til.

– Jeg så at det sto mange ungdommer som var på vei hjem fra skolen og så på. Det er viktig at de får snakket med helsesøster og foreldre for å bearbeide det de har sett.

Rektor på nærskolen bekreftet hendelsen. Se intervju lenger nede.

Minst åtte ambulanser ble sendt til stedet. En mann i 50-årene er siktet for de to drapene. Foto: privat

Redd for datteren

Hun var også bekymret for barna sine som var på vei hjem fra skolen. De er elever ved skolene rett i nærheten. På det tidspunktet var ingen pågrepet for hendelsen.

– Min første tanke var om barna mine var trygge. Vi visste ikke om det fortsatt gikk en uberegnelig person rundt på Søm.

Gjerningsmannen var på det tidspunktet ennå ikke pågrepet. Han meldte seg selv på politihuset i Kristiansand.

Har snakket med elevene

Ungdomsskolen Haumyrheia ligger i nærheten av åstedet for dobbeltdrapet. Dette er en av flere skoler som er berørt av hendelsen.

Rektor Jarle Ausland ved Haumyrheia opplyser at en av skolens elever er direkte berørt.

Han bekrefter også at flere av skolens elever har vært vitne til hendelsen.

– Vi har stilt gode og trygge voksne til rådighet for elever som trenger å snakke. Vi har også dialog med kommunens kriseteam.

Han forteller at alle elevene klassevis ble informert om hendelsen i første skoletime i dag.

Det er lagt ned blomster i nærheten av åstedet. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Vise at de bryr seg

Ausland kjenner også til at det er filmet og tatt bilder av gjenopplivingen. Han forteller at de har snakket med elevene om dette i dag.

– Vi har fortalt dem om alvorligheten av dette og at det er dumt å gjøre.

Alle elevene vil også få med seg informasjon hjem i dag.

Ausland sier de har oppfordret medelevene til den berørte eleven om å sende en melding for å vise at de bryr seg.

– De skal være gode klassevenner og ikke spørre og grave for mye, men sende en hyggelig melding om at de tenker på eleven.

Ungdomsskolen har totalt 323 elever.

Krimteknikere jobber i dag på åstedet i Kristiansand. Agder politidistrikt har også bedt om bistand fra Kripos. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Politiet: – Vurderingen gjøres av nødetatene

Politiadvokat Bernt Olav Bryge i Agder politidistrikt sier følgende om at flere ungdommer ble vitne til gjenopplivningsforsøk:

– Det er vurderinger som gjøres av nødetatene på stedet. Deres primære oppgave er å forsøke livreddende behandling av mennesker som trenger akutt, medisinsk bistand.