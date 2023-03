Sjubarnsfar tiltalt for dobbeltdrap - niårig sønn beskrev hva han så og hørte

Tirsdag ble det tilrettelagte avhøret av den ni år gamle sønnen avspilt under rettsaken i Agder tingrett.

Der kom det blant annet fram at faren skal ha sagt at søsteren og moren fortjente å dø.

Sjubarnsfaren (56) er tiltalt for dobbeltdrap på kona Najah Alsharaa (42) og dattera Khadijeh Saed (20) på Søm i Kristiansand 28. mars i fjor.

Mandag avga han selv forklaring i Agder tingrett, der han ikke erkjente straffskyld for dobbeltdrap.

Faren er også tiltalt for å ha utført drapene med sønnen som vitne.

Kunne ikke gå ut

I avhøret av sønnen, som er gjort kun timer etter drapene, forklarte den da ni år gamle gutten seg i detalj om hva han så da faren skal ha gått løs på mor og søster med hammer og kniv.

Den dagen ble sønnen kjørt hjem av helsesøster på skolen fordi han hadde skadet seg i kanonball.

Etterpå skal mor og søster ha ønsket å ta med gutten ut av huset.

Sønnen forklarte at faren skal ha sagt at de ikke kunne forlate huset alene fordi de var kvinner.

Kvinnene skal ha reagert på dette, og det er da den tiltalte skal ha funnet kniv og hammer, og begynt å gå løs på dem.

Da moren ropte ut at sønnen måtte ringe politiet, skal faren ha tatt telefonen fra ham.

Faren skal også ha sagt at han skulle drepe de andre døtrene også.

– Han sa jeg måtte drepe

Tiltaltes forsvarer Mohamed Hamzaoui sier til NRK at de har konkrete holdepunkter for å kunne si at klienten har en historikk med psykiske problemer, og at tiltalte derfor mener han er utilregnelig.

– Slik jeg ser det har mange alarmer gått, men dessverre ikke blitt fanget opp, sier Hamzaoui.

I retten forklarte tiltalte at han våknet klokken fire om morgenen den 28. mars 2022, og møtte en skikkelse han sier var en demon.

– Han sa jeg måtte drepe. Så våknet jeg på sykehuset, forklarte han.

Tiltalte har fortalt at han ikke husker noe av det han har gjort før han våknet på sykehuset.

Den tiltaltes forsvarer Mohamed Hamzaoui sier hans klient fortsatt jobber med hukommelsen fra drapsdagen. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

Søkte på demonutdrivelse

I avhør med politiet har den tiltalte sjubarnsfaren sagt at han har vært forhekset i mange år.

Av politiet ble han spurt om sin nettlogg på telefonen, der han skal ha søkt på demonutdrivelse.

I rettet forteller han at han ikke husker dette.

Han skal ha fortalt at denne demonskikkelsen har tatt beslutninger på hans vegne.

56-åringens mentale tilstand ble undersøkt etter hendelsen. Han har blitt vurdert som tilregnelig da drapene skjedde, viser rapporten fra rettspsykiaterne.

Det er satt av fem dager i Agder tingrett til rettssaken.

Dobbeltdrap i Kristiansand To kvinner ble drept med et stikkvåpen i Kristiansand. En mann i 50-årene er siktet for to drap. Melding om voldshendelse Klokken 13.20 fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i et boligområde på Søm i Kristiansand. To voksne kvinner ble kjørt til Sørlandet sykehus. De ble erklært døde like etter ankomst.

Meldte seg hos politiet Gjerningspersonen meldte seg selv ved politihuset i Kristiansand. Det er en mann i 50-årene. Han ble siktet for drap på to personer. Politiet bekreftet at det var en relasjon mellom siktede og de to døde. Både siktede og de døde er opprinnelig fra Syria.

Bistand fra Kripos Politiet i Agder bekrefter at de får bistand fra Kripos i etterforskningen. Politiet opplyser også at de ennå ikke har sikker identitet på de to døde.

Enda ikke avhørt Siktede er foreløpig ikke avhørt. Ifølge politiet skyldes det mannens tilstand. Han er innlagt på sykehuset i Arendal.

Full rettspsykiatrisk vurdering Politiet begjærer full rettspsykiatrisk vurdering av den siktede. Dagens planlagte fengslingsmøte måtte avlyses på grunn av hans mentale helsetilstand. Mannen er fremdeles ikke avhørt av politiet.

De avdøde identifisert Politiet opplyser at de avdøde er 42 år gamle Najah Alsharaa og 20 år gamle Khadijeh Saed. De avdøde er den siktede mannens kone og datter. Alsharaa er syrisk statsborger og Saed er norsk statsborger.

Fengslingsmøte Siktede var ikke til stedet på fengslingsmøtet som ble holdt i form av en «kontorforretning». Påtalemyndigheten har bedt om fire ukers varetektsfengsling av siktede. Forsvarer Nils Anders Grønås i advokatfirmaet Wigemyr, ber retten vurdere å korte ned perioden for varetektsfengsling. Vis mer

– Vi har levd i frykt

En av den tiltaltes døtre vitnet også i retten tirsdag. Hun fortalte om stadig mindre frihet for medlemmene i familien.

Familien kom fra Syria i 2016. De bodde først i Lyngdal, men flyttet senere til Kristiansand. Da skal familien ha møtt på flere problemer med faren.

– Vi har levd i frykt, sa datteren fra vitneboksen.

Hun fortalte om vold mot moren i hjemmet og at de sjelden fikk lov til å dra på besøk til venner.

I Kristiansand fikk de kun dra til og fra skolen og måtte be om tillatelse til alt annet, ifølge datteren.

Hun fortalte også at faren stadig overhørte samtaler de hadde.

Datteren mener han ikke har psykiske lidelser og at han vet hva han gjorde den dagen han drepte søsteren og moren.