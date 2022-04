– Jeg pleide å snakke med henne hver dag. Nå er hun borte. Det er veldig vanskelig.

NRK snakker med en god venninne av Khadijeh Saed (20). Hun døde etter en alvorlig voldshendelse i Kristiansand mandag. Nå ser «Maryam» for seg venninna over alt.

Faren til Khadijeh er siktet for drap på datteren og sin ektefelle Najah Alsharaa (42).

«Maryam» har fortsatt ikke skjønt at Khadijeh er borte.

– Det kommer ikke til å gå ordentlig opp for meg at hun er død før jeg er i begravelsen og ser det selv, sier hun. Venninna ønsker å være anonym.

Gata ble stengt i flere timer etter hendelsen som ble meldt inn til politiet klokka 13.20 mandag. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

Sendte snap

Mandag morgen klokka 07.00 var siste gang hun hørte fra venninna. Da fikk hun en god morgenhilsen via Snapchat.

– Vi sender snap til hverandre hver dag. Jeg svarte henne, men fikk aldri svar tilbake. Jeg synes det var litt rart.

Hun forteller at de to ble kjent da de startet i samme klasse for noen år tilbake. De ble raskt gode venner.

– Vi lo alltid veldig mye sammen. Hun var en snill og høflig jente.

Dobbeltdrap i Kristiansand To kvinner ble drept med et stikkvåpen i Kristiansand. En mann i 50-årene er siktet for to drap. Melding om voldshendelse Klokken 13.20 fikk politiet melding om en alvorlig voldshendelse i et boligområde på Søm i Kristiansand. To voksne kvinner ble kjørt til Sørlandet sykehus. De ble erklært døde like etter ankomst.

Meldte seg hos politiet Gjerningspersonen meldte seg selv ved politihuset i Kristiansand. Det er en mann i 50-årene. Han ble siktet for drap på to personer. Politiet bekreftet at det var en relasjon mellom siktede og de to døde. Både siktede og de døde er opprinnelig fra Syria.

Bistand fra Kripos Politiet i Agder bekrefter at de får bistand fra Kripos i etterforskningen. Politiet opplyser også at de ennå ikke har sikker identitet på de to døde.

Enda ikke avhørt Siktede er foreløpig ikke avhørt. Ifølge politiet skyldes det mannens tilstand. Han er innlagt på sykehuset i Arendal.

Full rettspsykiatrisk vurdering Politiet begjærer full rettspsykiatrisk vurdering av den siktede. Dagens planlagte fengslingsmøte måtte avlyses på grunn av hans mentale helsetilstand. Mannen er fremdeles ikke avhørt av politiet.

De avdøde identifisert Politiet opplyser at de avdøde er 42 år gamle Najah Alsharaa og 20 år gamle Khadijeh Saed. De avdøde er den siktede mannens kone og datter. Alsharaa er syrisk statsborger og Saed er norsk statsborger.

Fengslingsmøte Siktede var ikke til stedet på fengslingsmøtet som ble holdt i form av en «kontorforretning». Påtalemyndigheten har bedt om fire ukers varetektsfengsling av siktede. Forsvarer Nils Anders Grønås i advokatfirmaet Wigemyr, ber retten vurdere å korte ned perioden for varetektsfengsling. Vis mer

– Jeg ble sjokkert

Venninna NRK snakker med fikk raskt med seg hendelsen på Søm i Kristiansand mandag.

«Maryam» så at det var venninnas hus som var avbildet i nyhetene. Hun prøvde å ringe henne, men fikk ikke noe svar.

Senere samme kveld fikk venninna vite av venner at det var Khadijeh som var død.

– Den natta sov jeg ingenting. Nå er det sånn at uansett hvor jeg går så ser jeg henne for meg.

Faren og ektemannen i 50-årene som er siktet for de to drapene er av syrisk opprinnelse.

Ektefellen er syrisk statsborger og datteren er norsk statsborger.

Trodde alt var bra

Venninna forteller at Khadijeh aldri ga uttrykk for at det var problemer på hjemmebane.

– Hun var veldig glad i moren sin. De to var nære.

I ettertid skulle venninna ønske at Khadijeh hadde fortalt om hvordan hun hadde det.

NRK har også snakket med andre venninner av avdøde.

Alle beskriver 20-åringen som snill og godt likt.

– Hun var veldig opptatt av studiene. Målet hennes var å starte på universitetet. Hun hadde mange drømmer, sier Ayat (21).

Hadde mange planer for fremtiden

Khadijeh Saed (20) var elev ved Vennesla videregående skole.

– Skolen er i sorg og elevene er rystet, sier rektor Gyrid Nedberg Grønlid.

Hun beskriver 20-åringen som snill, høflig og pliktoppfyllende.

– Hun var sosial, men også litt stille. Hjertegod og omsorgsfull er ord som er brukt. Hun var hardtarbeidende på skolen, og hadde mange planer for fremtiden, sier Nedberg Grønlid.

Kriseteamet i Vennesla har vært involvert, og helsesykepleier ved skolen har hatt åpen dør.

De mest berørte klassene vil ha en minnemarkering for Khadijeh fredag.

– Ungdommene er preget av at en medelev har blitt revet bort på en brutal måte, men de er også preget av omsorg for hverandre, sier Nedberg Grønlid.

Fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge i Agder fylkeskommune opplyser til fvn.no at også Kvadraturen videregående skole i Kristiansand er berørt av drapene.

– På Kvadraturen videregående skole er det flere elever som har tette relasjoner til de drepte, forteller Hauge.

Også andre skoler i Kristiansand er berørt.