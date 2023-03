Mandag starter rettssaken etter dobbeltdrapet på Søm i Kristiansand 28. mars i fjor.

Ifølge tiltalen skal sjubarnsfaren ha drept sin datter og kone ved bruk av hammer og kniv. Begge skal ha dødd etter kort tid.

Mandag møtte 56-åringen i Agder tingrett.

Han erkjenner ikke straffskyld for de to drapene.

AktorJan Tallaksen leste opp tiltalebeslutningen. Tingrettsdommer Ben Fegran spurte så tiltalte om han erkjenner straffskyld.

– Nei, jeg husker ingenting, svarte tiltalte.

Den tiltalte har selv ønsket å forklare seg i retten.

Ingen klare motiver for drapene

Tallaksen sier under første dag i retten at det ikke er noe klart motiv for drapene.

I etterkant av hendelsen opplyste politiet at æresdrap var en av hypotesene etterforskerne hadde. Dette ble begrunnet med familiens bakgrunn, religiøse ståsted og andre faktorer rundt dette.

– Det synes som om handlingene ikke er begått med et såkalt æresmotiv. Likevel er det holdepunkter for at kona ønsket skilsmisse og at tiltalte var imot dette, sier Tallaksen.

Aktor Jan Tallaksen sier i Agder tingrett at det ikke er fastslått noe klart motiv i drapsetterforskningen. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Han forteller at familiedynamikken skal ha endret seg etter familien flyttet til Kristiansand i 2020. Det kan også virke som at tiltalte mistet kontrollen over familiens økonomi.

– Han har blitt oppfattet som streng og hissig ovenfor ektefelle og barn, sier Tallaksen.

Påtalemyndigheten har vurdert hans svekkede rolle i familien som noe som kan ha vært årsaken. Etterforskningen har likevel ikke kunne fastslå noe klart motiv.

– Men momentene jeg har nevnt, kan ha vært medvirkende årsaker, sier Tallaksen.

Den tiltalte sier han ikke husker noe fra hendelsen.

Mindreårig sønn ble vitne

Det var 42 år gamle Najah Alsharaa og 20 år gamle Khadijeh Saed som ble drept i familiens hus i bydelen i Kristiansand.

I sitt innledende foredrag sier statsadvokat Tallaksen at politi og ambulanse rykket ut til familiens bolig på Søm klokka 13.22. De to ble funnet i gangen.

Sønnen i huset skal ha kommet hjem fra skolen i tidsrommet da drapene skjedde.

Faren er også tiltalt for å ha utført drapet med sønnen som vitne.

56-åringens mentale tilstand ble undersøkt etter hendelsen. Han har blitt vurdert som tilregnelig da drapene skjedde, viser rapporten fra rettspsykiaterne.

Krimteknikere var til stedet på Søm etter dobbeltdrapet 28. mars 2022. Foto: Kjetil Samuelsen

Følt seg forhekset

Tiltalte har forklart seg til politiet ved to anledninger. Første gang den 12. mai 2022.

Da benekter han kjennskap til drapene, og nekter straffskyld.

28. juni var han i nytt avhør med politiet. I dette avhøret ser det ut til at han sliter enda mer med å huske enn i første avhør, ifølge aktor Tallaksen.

Da aktor startet forhøret av tiltalte, sa 56-åringen at han har følt seg forhekset i flere år.

– Det var ikke jeg som gjorde det. Jeg ble beordret til det, sier han.

Det neste han skal ha husket er at han våknet på sykehuset.

– Du er anklaget for å ha drept din kone og datter, skjønner du det, spør aktor.

– Jeg vet ikke. Jeg husker ikke.

Nabo varslet politiet

Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at det finnes et lydopptak fra minuttene etter drapene skjedde. På opptaket kan siktedes uttalelser høres, ifølge en kjennelse fra Agder tingrett.

Mannen som ringte politiet var nabo med 56-åringen. Naboen skal ha blitt oppringt av drapstiltalte etter hendelsen. Personen skjønte at noe var galt og varslet politiet. Naboen er innkalt som vitne under rettssaken.

På vei hjem fra skolen kom flere ungdommer midt oppi dramatikken som utspant seg i boligområdet i Kristiansand.

Den drapstiltalte 56-åringen meldte seg selv for politiet etter drapet. Han ble etter hendelsen innlagt på sykehus, og ville ikke la seg avhøre av politiet.

Motivet for drapene er foreløpig ikke kjent.

Det er satt av fem dager til rettssaken i Agder tingrett.