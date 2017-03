Reidar Fuglestad blir ny SKMU-direktør

Fuglestad kommer fra stillingen som konsernsjef i Dyreparken Utvikling, og tiltrer som direktør 24. april 2017.

– Kunstsiloen og Tangen-samlingen er en helt unik attraksjon med meget store muligheter for Kristiansand, Sørlandet og Norge. Prosjektet er større enn seg selv, og kan bidra til å utvikle regionen til en kunst- og kulturdestinasjon i internasjonal klasse, sier Reidar Fuglestad, nytilsatt direktør ved Kunstsiloen i en pressemeldig.

Påtroppende direktør ved SKMU Reidar Fuglestad blir gratulert og ønsket velkommen av administrasjonssjef Randi Guri Jessen. Hun har fungert som direktør de siste årene. Foto: Miriam Grov / NRK

– Dette er en oppgave jeg virkelig gleder meg til å ta fatt på, sier han.

Reidar Fuglestad kommer fra stillingen som konsernsjef for Dyreparken og deretter Dyreparken Utvikling, der han siden 1999 har ledet arbeidet med å utvikle Dyreparken med omkringliggende parker, hoteller og spisesteder. Før Dyreparken jobbet Fuglestad i Color Line.

– God erfaring fra Dyreparken

Styret i SKMU sier de har lagt vekt på å finne en direktør med rett kompetanse til å realisere det omfattende Kunstsilo-prosjektet.

PÅ VEI UT AV HEISEN: Reidar Fuglestad ble i dag presentert som ny direktør for SKMU. Foto: Miriam Grov / NRK

– Fuglestad har en forankring lokalt og er en av landets dyktigste ledere innen destinasjonsutvikling, bygget på tett samspill mellom kultur, reiseliv og øvrig næringsliv. Han har skapt fremragende resultater for Dyreparken, ved hjelp av solide lederegenskaper, kommersiell teft og en sterk vilje til nytenkning og satsing på digitalisering og kunnskapsformidling, sier styreleder i SKMU, Jan Vincents Johannessen.

– Det er flott at han nå tar fatt på et annet prosjekt nå for å lage en suksess til, sier Johannessen.

Sette Sørlandet på kunstkartet

Arvid Grundekjøn, styreleder i AKO Kunststiftelse, er godt fornøyd med den nye direktøren for SKMU.

– Vi er svært fornøyde med at Reidar Fuglestad, sannsynligvis Norges dyktigste destinasjonsutvikler, skal lede Kunstsiloen i en helt avgjørende periode. Han har en unik erfaring og vil være en garantist for å sikre en helhetlig utvikling av Kunstsiloen i fysisk og digital form, samt å sikre at dette blir en destinasjon som for alvor setter Sørlandet på det internasjonale kunstkartet, sier Arvid Grundekjøn, styreleder i AKO Kunststiftelse.