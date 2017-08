– Lokalsykehus har livets rett

I april ble det bestemt at Sykehuset i Flekkefjord fikk beholde både akuttkirurgi og traumemottak, etter en lang prosess og mange nedleggingsforslag.

Mener lokalsykehus blir viktigere fremover

– Dette er en trussel mot hele Lister-regionen dersom akuttberedskapen ved Flekkefjord sykehus blir nedlagt, sa leder av Fagforbundet Vest-Agder Roy Gyberg den gang.

Solberg utenfor Sørlandet sykehus sin avdeling i Flekkefjord. Foto: Lars Eie

Dette er en påstand statsminister Erna Solberg stiller seg bak. Hun mener det i takt med økt alderdom vil bli et større behov for helsepersonell i nærmiljøet.

– Det er viktig å si at det blir mange flere oppgaver til lokalsykehusene i fremtiden. Spesielt indremedisinske sykdommer vil det være en større andel av i fremtiden, sier hun og fortsetter:

– Sykehus på den størrelsen har livets rett så lenge de holder høy kvalitet.

Roser kreftbehandlingen

Etter omvisningen på sykehuset var det spesielt kreftbehandlingen statsministeren ble imponert over.

– Både samarbeidet med sykehuset i Kristiansand og kommunene rundt her betyr at pasientene opplever en trygg opplevelse av tilbudet.

Solberg snakker med kreftpasienten. Foto: Lars Eie / NRK

Spesielt historien til Ellen Merethe Dunseth rørte Solberg. Dunseth fikk beskjed om at hun hadde kreft etter en screeningbehandling, og fikk umiddelbart hjelp av sykehuset.

– Jeg føler meg trygg her og får behandlingen jeg trenger. Jeg har håp om å bli frisk og det er det viktigste, sa Dunseth til Erna. Til NRK skrøt hun av den norske statslederen:

– Hun er en mennesketype som gjør at man blir beroliget bare av å se på henne.

– Viktig å få vise frem hvor godt det fungerer

Flekkefjord sykehus har vært rammet av flere skandaler. Det ble kjent at sykehuset sviktet på flere områder da de fikk inn en akuttpasient etter en bilulykke i februar.

Fylkeslegen mener tilfellet hadde flere likhetstrekk med en tidligere sak hvor en pasient døde av feilbehandling ved sykehuset.

Ordfører Jan Sigbjørnsen var en av mange som jublet da helseministeren fredet de to utsatte avdelingene. Foto: Lars Eie / NRK

Ordfører i Flekkefjord, Jan Sigbjørnsen. syns det var godt å få statsministeren på besøk etter at lokalbefolkning i lang tid kjempet for å beholde sykehuset.

– Regjeringen har vedtatt at det skal være et sykehus her. Det er veldig viktig å få vise frem hvor godt det fungerer.